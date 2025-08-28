RETRO RÁDIÓ

Erre nem számítottak: Frodó lecsapott Kőbányán

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai ellenőrzést tartottak egy X. kerületi lakásban. Azonnal kérték a rendőrök segítségét, akik Frodóval érkeztek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 06:28
frodó kutya kábítószer

2025. augusztus 25-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai ellenőrzést tartottak egy X. kerületi lakásban, ahol vietnámi állampolgárok tartózkodtak. A lakásban terjengő erős marihuánaszag, valamint az ellenőrzött személyek sietős pakolása gyanút keltett az egyenruhásokban, akik kábítószergyanús anyagokra lettek figyelmesek, ezért rendőri egységet kértek a helyszínre, Frodó is velük tartott - írja a police.hu

Frodó
Frodó kiszagolta a kábítószert. Fotó: Gé / Illusztráció

A kőbányai nyomozók Frodóval, a kábítószer-kereső kutyával érkeztek a lakáshoz, ahol közel 120 gramm ketamint, mintegy 450 gramm metamfetamint és 17 gramm növényi származékot találtak. Emellett lefoglaltak a porciózáshoz szükséges eszközöket, valamint több százezer forintot, eurót és dollárt is. A szintetikus anyagokon a szakértők lézerspektrométeres mérést végeztek, mely igazolta, hogy kábítószerekről van szó.

Frodónak köszönhetően lebuktak a kábítószerkereskedők

A rajtaütés során három vietnámi állampolgárt fogtak el a rendőrök. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu