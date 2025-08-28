Erre nem számítottak: Frodó lecsapott Kőbányán

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai ellenőrzést tartottak egy X. kerületi lakásban. Azonnal kérték a rendőrök segítségét, akik Frodóval érkeztek.
2025. augusztus 25-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai ellenőrzést tartottak egy X. kerületi lakásban, ahol vietnámi állampolgárok tartózkodtak. A lakásban terjengő erős marihuánaszag, valamint az ellenőrzött személyek sietős pakolása gyanút keltett az egyenruhásokban, akik kábítószergyanús anyagokra lettek figyelmesek, ezért rendőri egységet kértek a helyszínre, Frodó is velük tartott - írja a police.hu
A kőbányai nyomozók Frodóval, a kábítószer-kereső kutyával érkeztek a lakáshoz, ahol közel 120 gramm ketamint, mintegy 450 gramm metamfetamint és 17 gramm növényi származékot találtak. Emellett lefoglaltak a porciózáshoz szükséges eszközöket, valamint több százezer forintot, eurót és dollárt is. A szintetikus anyagokon a szakértők lézerspektrométeres mérést végeztek, mely igazolta, hogy kábítószerekről van szó.
A rajtaütés során három vietnámi állampolgárt fogtak el a rendőrök. A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
