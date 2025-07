Zámbó Jimmy fia Ruszin-Szendi zsírleszívásáról: Örülök, hogy kedvet kapott az édesapámtól

Zámbó Krisztián bár meglepődött, örül annak, hogy édesapja orvosi beavatkozása inspirálta Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívását. Az egykori vezérkari főnök környezetében korábban dolgozó katonák szerint ugyanis a 2001. január 2-án elhunyt Zámbó Jimmy varázslatos vékonyodása adta a tippet a tábornok végül botrányosan végződő zsírleszívásához - írja a Bors.

"Toka tábornok" - sokan csak így hívják Ruszin-Szendi Romuluszt Fotó: Heves Megyei Hírlap

A ma már katona körökben is csak Toka tábornoknak nevezett Ruszin-Szendi hatalmas rajongója volt a kivételes tehetségű, hatoktávos énekeslegendának. A magáncélokra is használt főparancsnoki helikopterben gyakran szóltak Zámbó Jimmy dalai. Ruszin-Szendi nem egyszer emlegette a legendás énekes "varázslatos fogyását", amikor egyik pillanatról a másikra megvékonyodott. Volt kollégái úgy emlékeznek, hogy egy ilyen helikopteres "Jimmy- koncerten" merült fel az ötlet, hogy milyen jó is lenne mindenféle szenvedés nélkül megszabadulni a tábornoki pocaktól, vagy ahogy az orvosok fogalmaztak a "nagymértékű hasi zsírtól". Nos, a jelek szerint így is történt 2022. április 14-én, a Honvédkórházban. Törvénytelenül és közpénzből.

"Nagyon szép munkát végeztek" - Zámbó Jimmy fia megszólalt a zsírleszívásról

No, de kanyarodjunk vissza Zámbó Jimmy legidősebb fiához, Zámbó Krisztiánhoz, aki korábban maga nyilatkozott arról, hogy annak idején Zámbó Jimmy is a zsírleszívás mellett döntött.

"Az nagyon megtisztelő, hogy valaki ennyire szereti az édesapámat. Én a zsírleszívást abszolút adom, jó ötletnek tartom! Persze vannak olyanok, akik egész életükben sportolnak, és elítélik a hasonló beavatkozásokat. Szerintük mozogni kéne, de nem mindenkinek van ehhez türelme. Ha már van lehetőség a zsírleszívásra, akkor miért ne? Én is megtenném, csak nekem elég nagy kiesés lenne a fellépések szempontjából. Azért ez egy fájdalmas procedúra, még a gyógyulás is fáj"

- morfondírozott Zámbó Jimmy fia, aki élénken emlékszik arra, amikor Zámbó Jimmy Magyarországon elsők között bevállalta a beavatkozást.

"Első stádiumokban voltak még ezek a műtétek, amikor apukám a zsírleszívás mellett döntött. Annyit tudok, hogy nagyon szép munkát végeztek rajta, viszont még nem láttam még apámat sírni. Na, ez után a műtét után láttam. Annyira fájt neki! Ez 1999-ben volt, nem tudom, azóta mennyit változott ez a beavatkozás. Az biztos, hogy apukámnak is kellett ilyen hasát leszorító sztreccsruhát viselnie a műtét után. "