Kitört az óriás vulkán: több ezer ember élete került veszélybe

Ma hajnalban ismét kitört a Sundhnúkur vulkán az izlandi Reykjanes-félszigeten, nem messze Grindavík halászvárosától. Ez már a kilencedik kitörése 2023 decembere óta.

A mostani vulkánkitörés egyenlőre kisebbnek tűnik, mint a 2023-as. Fotó: Anton Brink

A kitörést egy intenzív földrengéssorozat előzte meg, amely éjfél előtt kezdődött, és a földmozgások többsége 4–6 km mélyen történt, ami arra utalt, hogy a magma még nem közelítette meg közvetlenül a felszínt.

A hatóságok még a kitörés előtt megkezdték a lakosság evakuálását. A híres Blue Lagoon szállodát, a hozzá tartozó kempinget és Grindavík nagy részét is kiürítették. A rendőrség házról házra járva ellenőrzi, maradtak-e még bent lakók, ahogy az áprilisi kitöréskor, úgy most is vannak, akik nem hajlandók elhagyni otthonaikat.

A katasztrófavédelem a legmagasabb riasztási szintre emelte a készültséget. A vulkánkráter a Litla-Skógfell csúcs délkeleti részén nyílt meg, a repedés hossza 700–1000 méter között van, és a lávafolyam főként délkelet felé halad. A szakértők szerint ez egy kisebb erejű kitörésről van szó, ami jelenleg nem fenyeget közvetlenül sem lakott területet, sem létfontosságú infrastruktúrát.

A lakosság figyelmét felhívták a gázzal szennyezett levegő veszélyeire. A Vogar és Reykjanesbær térségében élőknek azt javasolták, hogy zárják be az ablakokat, és figyeljék az Izlandi Meteorológiai Szolgálat levegőminőségi előrejelzéseit.

A hatóságok továbbra is folyamatosan figyelik a vulkán aktivitását és a lávafolyás irányát, különös tekintettel a Grindavíkurvegur útvonalra, amely érintett lehet, ha a kitörés tartósnak bizonyul - írta a Mirror.