Szijjártó Péter: a magyar kormány továbbra is keményen fog küzdeni a Zelenszkij-terv ellen

A kormány továbbra is küzdeni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terve ellen, amely súlyos veszélybe sodorná Magyarország energiabiztonságát és a többszörösére növelné a rezsiköltségeket is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Szijjártó Péter / Fotó: Máthé Zoltán - MTI

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében arról számolt be, hogy az előző heti brüsszeli csúcstalálkozók elemzése kapcsán egyeztettek az olcsó orosz kőolaj és földgáz beszerzésének tiltását célzó javaslatról, amely rendkívül nehéz helyzetbe hozná a közép-európai országokat, így Magyarországot is.

"Világos, hogy Brüsszelben ez a terv ukrán kérésre, ukrán lobbizás hatására született meg. Világos az is, hogy Brüsszelben és Kijevben is tisztában vannak azzal, hogy a Zelenszkij-terv átnyomása Magyarországon súlyos ellátásbiztonsági kockázatot és drámai rezsiáremelkedést okozna" - húzta alá.

"Brüsszel és Kijev ennek dacára át akarja nyomni a Zelenszkij-tervet. A Zelenszkij-terv nyomán a Magyarországra érkező két kőolajvezeték közül már csak egy fog működni, és mintegy 26 milliárd köbméternyi bejövő földgázforrástól vágnák el összességében Magyarországot" - tette hozzá. Szijjártó Péter ezután sérelmezte, hogy "miközben szuverenitásról, új forrásokról, versenyképességről, ellátásbiztonságról beszélnek", súlyosan megsértik hazánk szuverenitását, komoly veszélybe sodorják az energiabiztonságot, és többszörösére emelnék az eddigi rezsiköltségeket.

"A kormány ülésén világossá tettük, hogy Magyarország továbbra is küzdeni fog a Zelenszkij-terv ellen. A kormány továbbra is határozottan fellép Brüsszelben annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy Brüsszel a Zelenszkij-tervvel aláássa, veszélybe sodorja Magyarország energiaellátásának biztonságát, és meg fogjuk védeni Európa legalacsonyabb rezsiárait is" - szögezte le.

"Nem engedjük, hogy Brüsszel Zelenszkij elnök kérésére, lobbijára több mint a duplájára emelje a magyar családok rezsiköltségeit. Kemény csata lesz, hiszen a külügyminiszterek következő tanácsán is ez napirenden fog szerepelni, de ezt a csatát meg fogjuk vívni, a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar gazdaságot is meg fogjuk védeni" - összegzett.