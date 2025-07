„Addig vár, amíg nem vagyok a szobában” – Rettegésben él a szellemvadász házaspár

Egy megszállott baba – Elizabeth – féltékenységből támadja meg újra és újra a férfi barátnőjét, mert úgy tűnik, „szerelmes” lett gazdájába! A kísérteties játékfigura, akit Lee Steer szellemvadász közel 340 ezer forintért vásárolt eBay-en, valódi veszélyt jelent a múzeumban dolgozókra – és leginkább Lee párjára, Sarah Carterre.

A baba azóta is tárgyakat mozdít el, tűzjelzőket kapcsol be, és videofelvételeket torzít el. / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Sarah hátán és nyakán karcolásnyomok és égésnyomok jelentek meg, miután a baba „dühösen reagált” egy új játék érkezésére.

Soha nem éreztem még ilyet. Égni kezdett a bőröm, és karcolások lettek rajtam

– mesélte a nő. A baba láthatóan nem tűri a konkurenciát, amikor egy másik baba került be a múzeumba, Elizabeth viselkedése teljesen megváltozott.

Lee szerint: „Elizabeth mindig Sarah-t ijesztgeti. Valamilyen furcsa módon szerelmet érez irántam.” A jelenségek mindig akkor történnek, amikor Lee nincs jelen – mintha a baba direkt akkor csapna le. „Egy este fura hangokat hallottunk az emeletről. Sarah utánam jött, és akkor sikítani kezdett, kialudtak a fények. Teljesen hátborzongató volt.”

A legijesztőbb az volt, amikor egy új babát csomagoltak ki Elizabeth előtt, és másnapra annak eltört a lába – miközben egy zárt szobában volt tárolva!

Túl sok a véletlen, én csak tippelni tudok, de nekem gyanús

– mondta Sarah.

Az is kiderült: korábban Lee nyakán és hátán is jelentek meg karcolások, miután a baba „megőrült” a múzeumban. „Égni kezdett a bőröm, először nem is vettem komolyan. De aztán minden lefelé terjedt. Azt mondják, a baba utálja a házas férfiakat, és már legalább 15 férfit megkarmolt.”

A baba azóta is tárgyakat mozdít el, tűzjelzőket kapcsol be, és videofelvételeket torzít el. Lee szerint: „Ha valami elvonja a figyelmet róla, úgy érzi, lecserélik.”

Sarah pedig egyre inkább retteg: „Néha azt kívánom, bárcsak ne tudna rólam. Szerintem tényleg féltékeny rám” – idézi a nőt a Daily Star.