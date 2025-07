Elképesztő trükkel lépett meg a rab, az őrök már csak bottal üthették a nyomát

Egy többszörösen elítélt férfi a cellatársa szennyeszsákjában elrejtőzve szökött meg a délkelet-franciaországi Lyon város közelében található Corbas börtönből, amikor az kiszabadult. A hatóságok csak másnap reggel vették észre, hogy az elítélt eltűnt.

Elképesztő, hogy sikerült megszöknie az elítéltnek / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A börtönigazgató, Sébastien Cauwel szerint az eset múlt hét pénteken történt, és egy sor súlyos mulasztás vezetett a szökéshez.

Ez egy rendkívül ritka eset, amilyet még sosem láttunk ebben az igazgatási rendszerben

– nyilatkozta.

A 20 éves szökött rab többszörös büntetését töltötte, valamint bűnszervezetben elkövetett cselekményben való részvétel miatt indult nyomozás ellene. A szökés kivitelezése egészen filmszerű: a fiatal elítélt egyszerűen elbújt a cellatársa szennyeszsákjában, miközben annak a hivatalos szabadulását bonyolították le. Az eset utólagos kivizsgálása szerint sem a csomagok átvizsgálása, sem a jelenléti ellenőrzés nem működött megfelelően.

A Corbas börtön már korábban is kritikák kereszttüzébe került: jelenleg a befogadóképesség 170%-án üzemel, vagyis mintegy 1200 rab zsúfolódik össze az eredetileg 678 főre tervezett intézményben.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a szökött rabot, akinek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Az ügyet bűnszervezetben elkövetett szökésként vizsgálják, ami tettestársak jelenlétére is utalhat. A szökés miatt továbbá belső vizsgálat is indult.

A precedens nem egyedülálló: tavaly már megszökött egy elítélt egy fegyveres rajtaütés során egy normandiai börtön transzfere alatt.

Ez az eset ismét rávilágít arra, mennyire sérülékenyek az állami büntetés-végrehajtási rendszerek

– jegyezte meg egy neve elhallgatását kérő hivatalos forrás, a People magazin szerint.