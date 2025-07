,,Megcsalt a férjem, mialatt a kórházban feküdtem”

Teljesen összetört, és nem tud továbblépni egy 70 éves nő, akinek a férje, mialatt ő kórházi ápolásra szorult, megcsalta más nővel. A férfi most beadta a válókeresetet.

Megcsalta férje, mialatt kórházban feküdt – Fotó: Darko

Néhány hónapja megbetegedtem, és 10 napot töltöttem kórházban, majd rehabilitációs központba kerültem, hogy felépüljek

– kezdte a nő, aki a New York Post tanácsadójának, Abbynek ecsetele problémáját.

Elárulta, hogy férje pont abban a kórházban dolgozott, ahol őt páciensként kezelték. Rehabilitációja közben egy nap a férfi meglepő dologgal állt elé.

A rehabilitációm második hetében bejelentette, hogy amikor hazamegyek, ő már nem lesz ott, és hogy beadja a válópert

A férfi nem volt hajlandó elárulni neki a pontos okot, de a házasságuk nem volt mindig zökkenőmentes, voltak problémáik, amivel tanácsadóhoz is fordultak, de sajnos nem mentette meg őket, mivel a férj nem volt együttműködő, sőt néha hazudozott is.

Kiderült a válás valódi oka

A nő megtudta, hogy férjének viszonya volt egy másik nővel, aki szintén az intézményt látogatta egy családtagja miatt.

Most összeköltözött vele, és a válási eljárás folytatódik

– mondta a nő, aki elmondása szerint mindig igyekezett olyan feleség lenni, akit a férje akart.

A hetvenes éveiben járó nő most teljesen összetört, hogy élete szerelme ezt tette vele, ráadásul a férj be sem vallotta be a kiderített viszonyt. Gyanakszik, hogy az új barátnőjének is ugyanúgy hazudik, mint neki, és dilemmába esett, miképpen tudna továbblépni ebből a kapcsolatból.

,,Ha valóban kíváncsi vagy arra, hogy exférjed hazudik-e a nőnek, akivel most él, akkor nyugodtan fogadhatsz erre. A hazugok azért hazudnak, mert az nekik kényelmes. Valószínűleg végül meg fogja csalni, ahogy téged is megcsalt. Akár tetszik, akár nem, az élet lehetőséget kínál neked, hogy továbblépj” – válaszolt Abby.