A gép függővé ejtette – 52 órán át játszott megállás nélkül és mindenét elvesztette

Libby Mitchell okos és sikeres nő volt, egészen 1993-ig, amikor egy ártatlannak tűnő kocsmázás során olyan függőség alakult ki nála, amely majdnem mindent elvett tőle.

Függővé tette a játékgép (Fotó: Pexels)

Libby épp újrahasznosított textilekkel foglalkozó vállalkozását ünnepelte egy üzleti partnerével egy helyi bárban, amikor először kipróbálta a Tabaret nevű szerencsejátékot. A játékmenet egyszerű volt: hat számot kellett választani 1 és 100 között, és ha mindet kihúzták, nyertél, a mai Kenóhoz hasonlított. Libby azt hitte, csak egy ártalmatlan bingógéppel játszik.

Egy dollár volt a minimum tét, én 10 centes tétekkel próbálkoztam. Persze veszítettem pénzt, de néha-néha visszanyertem valamennyit.

– emlékezett vissza.

Libby, a kétgyermekes egyedülálló anya a viktóriai Mount Eliza városából, elmondta: a gép meghipnotizálta. Néhány héttel később újra játszani kezdett. Egyik este 200 dollárt nyert, ami csak megerősítette abban, hogy visszatérjen. Hamarosan már heti két alkalommal is járt, és egy éven belül el is veszítette azt a 200 dollárt, sőt még többet is. Akkoriban ez számára hatalmas összeg volt.

Függőségét titokban tartotta barátai és tinédzser lányai elől, de az évek során a helyzet egyre súlyosbodott. Hat év után úgy döntött, elköltözik Melbourne-be, hátha egy új környezet segíthet a leszokásban. Eladta a házát, amiből 100 000 dollár bevétele származott. Ennek egy részét egy új vállalkozásba fektette, de a fennmaradó pénzt sorra eljátszotta, néha egyetlen este akár 2000 dollárt is veszítve.

Ekkorra már a Crown Kaszinóban játszott, ami éjjel-nappal nyitva volt. Előfordult, hogy 52 órát töltött megszakítás nélkül a nyerőgépek előtt, csupán egy kávéra, egy sonkás-sajtos szendvicsre és egy gyors mosdószünetre állt meg - írja a Daily Mail.

Mire hazaért, már semmije sem maradt. Lányai érezték, hogy valami nincs rendben, de nem tudták pontosan, mi zajlik. Libby idővel eladta másik vállalkozását is, és visszatért korábbi tanári hivatásához, de ezalatt éjjeleit továbbra is játékgépek előtt töltötte.

Amikor öngyilkossági gondolatok kezdték gyötörni, végül apjához költözött. Ott szigorú rend és kontroll segítette őt abban, hogy leszokjon. Évekkel később azonban, amikor lányát vitte el egy játékkaszinóba, ismét egész éjszakát ott töltött. Ekkor döntött úgy, hogy Nyugat-Ausztráliába költözik, egy olyan államba, ahol csak egyetlen kaszinó működött nyerőgépekkel.