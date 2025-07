Max Verstappen volt a legjobb az F1 időmérőn – Hamilton csak ötödik lett Silverstone-ban

Miközben Max Verstappen dominanciája továbbra is erős, és a Silverstone-i F1 időmérő is ezt igazolta, a sport jövője is formálódik. A Cadillac 2026-ban csatlakozik a mezőnyhöz, és a csapat kulisszák mögötti felkészülését Keanu Reeves egy exkluzív dokumentumsorozatban mutatja be. A hollywoodi sztár nemcsak narrálja, hanem producerként is közreműködik az amerikai gyártó történetének bemutatásában – írja a Formula1.