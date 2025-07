Azt hitték ekcémája van: hat hónapja van hátra az anyukának

„A mindennapi életünk amúgy is érzelmileg kihívásokkal teli volt köszönhetően a figyelemzavaromnak, amelyet a fiam is örökölt. Emellett ő autista is. Szóval a rákkezeléssel egy valódi zuhanórepülésbe kezdtünk.” - mondta Rachel.



Ráadásul a fizikai és érzelmi szenvedés sem volt egyszerű a kemoterápiától, mint a mellkasig szúrt katéter, a vérem szivárgása, pánikrohamok a kemók előtt, iszonyúan fájdalmas aranyér, puffadás, hasfájás, hízás, étvágytalanság, hányinger, sorvadó fogíny. Ennek tetejébe még egy ilyen szörnyű családi veszteséget is meg kellett élnünk.

- folytatta.

2023 márciusában Rachel javulni kezdett. Bár még mindig szenved, ha lépcsőzni kell vagy hegyet mászni, mégis sokkal erősebbnek érzi magát fizikailag. Viszont az érzelmi felépülés sokkal nehezebbnek bizonyult.

„Három év kellett, mire mentálisan helyrejöttem. Az ADHD gyógyszereimnek, a hormonpótló terápiának a perimenopauzára, a pszichoterápiának, az önképzésnek köszönhetem, hogy újra felvettem a kapcsolatot a külvilággal. Nem csak felépültem, de átalakultam” - mondta Rachel, aki azt reméli, hogy a története növeli majd a tudatosságot a Hodgkin limfóma kevésbé tipikus tünetei esetén.