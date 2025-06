Na, ez az, amit nem akarunk itthon! – kommentált Orbán Viktor Szentkirályi Alexandra bécsi Pride-ról szóló posztja alá

„Kilátogattunk a bécsi Pride-ra, hogy megnézzük, pontosan mit is akarnak a gyerekek elé vinni Budapest utcáin” – számolt be közösségi oldalán a budapesti Fidesz elnöke, aki szerint felnőtt emberek szexuális parádéjának, gyerekek előtt, a nyílt utcán semmi keresnivalója.„Amit ott láttunk, az annyira brutális volt, hogy a képeket csak a Fidesz Budapest oldalán tudjuk megosztani, ahol csak 18 éven felüliek láthatják” – szögezte le a kormánypárti politikus, aki egy a bécsi parádén készült videót is mellékelt a bejegyzéséhez.

„Hogy akarhatják ezt gyerekeknek mutogatni? Milyen felnőtt ember az, aki gyerekek előtt akar meztelenkedni?” – feszegette a kérdést közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, akinek beszámolója mellett Orbán Viktor sem ment el szó nélkül.

Na, ez az, amit nem akarunk itthon!

– így kommentálta Orbán Viktor magyar kormányfő Szentkirályi Alexandrának a bécsi szivárványos fesztiválon szerzett tapasztalatait.

Karácsony Gergely egyébként meghívta Szentkirályi Alexandrát a június 28-ára tervezett budapesti Pride-felvonulásra.

„Tisztelettel, de ez nem az én bulim” – így reagált a fideszes politikus a szivárványos eseményre szóló meghívásra.