Döbbenet! A szakértők, elárulták ez történne a testeddel, ha szó szerint felforrnál

A szakértők elmagyarázzák nekünk a halálra forralás módszerének hatását a szervezetünkre, ami a igen gyakori büntetés volt az 1500-as években. Bár ezt a módszert már napjainkban egyáltalán nem használják, viszont előfordulhatnak hasonló balesetek a hőforrásokkal és a nyílt csatornákba való beleeséssel - amik halálra főzéshez vezethetnek.

A szakértők elmagyarázzák ez történne a testeddel, ha teljesen felforrnál, ami gyakori büntetési módszer volt a középkorban / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szakértők figyelmeztetnek

Manapság a halálra forralás általában baleset következménye. Például, ha hőgutát kapunk egy forró fürdőtől, vagy ha időseket ér a magas hőmérséklet. Az elmúlt években két férfit főztek élve egy oroszországi mosogatóban, amelyet egy forrásban lévő csőrendszer robbantott fel. Ez a lehető legfájdalmasabb és leghosszabb halálnak bizonyult.

Egyesek azt feltételezik, hogy ha megfőznek, annyira forró leszel, hogy valójában nem fogod érezni az égést. Mivel azonban ez a középkorban a kínzó bevett módszer volt, ez nyilvánvalóan nem így van. A forró víz először a végtagokat égeti meg, különösen az ujjakat, mivel ott több az idegvégződés – vagyis az égés rendkívül fájdalmas, és hosszú ideig tart.

A halál nem következik be gyorsan, és az is számít, hogyan történik a forralás - percekig vagy akár órákig is eltarthat.

Ha a víz fokozatosan melegszik, a testnek van ideje hozzászokni, így a fájdalom tovább tart.

Ha hirtelen merítik bele az embert, az agy gyorsabban „fő meg”, ami felgyorsíthatja a halált – de még így is lassú és gyötrelmes folyamat. Közben a bőr és a zsír rétegei megsülnek, majd a belső szervek is „megfőnek” – saját testnedveikben, belülről kifelé. Még ha külső sérülés kevés is látható, a boncolás során egyértelműen kiderül, hogy az összes szerv átfőtt.

Ahogy forrni kezdesz, furcsa szagot fogsz érezni magad körülötted a levegőben. Ez a szag a saját bőröd főzése. A történelmi feljegyzések szerint az emberi húsnak nagyon specifikus szaga van. Édes vagy pézsmás illatként írják le. Ahogy égsz, az egész tested színe megváltozik, élénkvörösre válik, mielőtt hólyagosodna és megduzzadna.

Amikor az agy elkezd megváltozni és meghalni, különböző részei izgalmi állapotba kerülnek, és az egyik ilyen rész a látórendszer... ezért kezdenek az emberek fényt látni

- magyarázza a David Hovda, a UCLA Agykárosodás Kutatóközpont igazgatója az express.co.uk oldal forrása szerint.