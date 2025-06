Hatalmas robbanások Nyékládházán: mesterlövészt kellett bevetni

Vasárnap kora reggel hatalmas robbanásokról kaptak bejelentést a miskolci hivatásos tűzoltók a nyékládházai Ady Endre utca lakóitól – írja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Hatalmas robbanások hallaszottak Nyékládházán – Fotó: boon.hu/Vajda János

A tüzet robbanások hangjai kísérték, és több egység is a helyszínre vonult. Három vízsugárral határolták körül és próbálták eloltani a lángokat.

Az égő ház 60 négyzetméteres volt, a tüzet és robbanásokat gázpalackok okozták. Személyi sérülés nem történt, a lángokat reggel 6 óra 30 percre sikerült eloltaniuk.

Egy propán-bután gázpalack és egy dissous-palack is felrobbant, mielőtt a tűzoltók a helyszínre érkeztek. A detonáció a szomszédos házban is kárt tett, emiatt statikust is a helyszínre kellett hívni.

Miután vízsugárral eloltották a melléképület lángjait, egy acetilénpalackot is eltávolítottak, majd vízbe merítették, hogy ne robbanjon fel – végül mesterlövész lőtte ki a palackot.