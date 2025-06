Nemzetgazdasági Minisztérium: Már közel félezer magyar vállalkozást értesítettünk a Demján Sándor Program támogatásról

Friss hírekkel jövök a Demján Sándor Programról, amelyben több mint 1400 milliárd forintot forgatunk be a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) támogatására. Az a célunk, hogy a hazai KKV-szektor megerősödjön, stabilan hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez. Első lépés volt a pályázatok meghirdetése, ma már ott tartunk, hogy sorra kapják az értesítést a magyar vállalkozások a Demján Sándor Program támogatásáról. A Demján Sándor 1+1 Programban újabb 141 vállalkozás támogatásáról született döntés. Ezzel együtt összesen eddig már félezer magyar mikro-, kis- és középvállalkozást értesítettünk a támogatásról, mintegy 44,4 milliárd forint értékben. Arról is döntöttünk, hogy felgyorsítjuk a döntéseket és a kifizetéseket. Július elejére minden vállalkozást kiértesítünk és a harmadik negyedévben kizetjük a támogatásokat. Fontos, hogy a Kormány nemrégiben döntött arról is, hogy további 82 milliárd forintos többletforrást biztosít a Programra, így a keretösszeg 48 milliárd forintról 130 milliárd forintra emelkedett, amelynek köszönhetően 450 helyett közel 1.800 vállalkozás támogatása válik lehetővé. Hajrá magyar kkv-k!