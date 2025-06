Csövesek, bogarak, bűz - Budapest szégyenfoltja lett a II. János Pál pápa tér

A tér nagy, sok a lehetőség benne Fotó: Kovács Dávid / Metropol

A szakember szerint a térhez kapcsolódó egyéb városfejlesztési hibák is hozzájárulnak a jelenlegi állapothoz:

Az Erkel Színház parkolója megszűnt, alternatíva nélkül. A lakók nem tudnak megállni a környéken. És az elhanyagolt környezet csak vonzza a szemetet, a vandalizmust, a leépülést

Nem csak a II. János Pál pápa téren vannak problémák

A problémák városszintűek, erre a szakember más példákat is sorolt: a Margit híd már most rozsdás, mert nem kezelték időben, a Margit-szigeten megfelezték a kertészek számát, le is pusztult, valamint a Kolosy tér is hasonlóan csövestanya lett.