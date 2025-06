Gyanakszol a párodra? Ez a 2 beállítás a telefonodon rögtön lebuktatja a hűtlen partnereket

A Smith Investigation Agency Inc. szerint számos jel utalhat arra, ha valaki ezeken a felületeken keresztül csalja meg partnerét. Ilyen lehet például, ha valaki hirtelen sokkal jobban őrzi a telefonját, elfordítja a képernyőt, törölt üzeneteket találni a készülékén, vagy a profilján megosztott bejegyzések szokatlan, feltűnő változásokat mutatnak.

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ha valaki gyanakszik arra, hogy a párja online viselkedése mögött hűtlenség húzódhat, két Instagram-beállítást érdemes figyelemmel kísérnie. Az egyik ilyen lehetőség a profil beállításai között található, ahol megtekinthető, hogy az adott felhasználó mely bejegyzéseket kedvelte és kommentálta. A találatok időszak szerint is szűrhetők, például ha valaki az elmúlt hónapok tevékenységére kíváncsi. Ugyanez a lehetőség a kommentekre is alkalmazható – írja az Unilad.

A nyomozóiroda szerint, ha valaki egy adott személy vagy csoport posztjait rendszeresen lájkolja vagy flörtölő hangvételű hozzászólásokat ír, az érzelmi hűtlenség jele is lehet. Mint hangsúlyozzák, az Instagramon mutatott interakciós minták sok mindent elárulnak a kapcsolat valódi állapotáról.

Szintén érdemes figyelni a címkék kezelésére. A profil beállításai között, a címkék és említések részben a függőben lévő címkék is megtekinthetők. Ha valaki például kézzel jóváhagyós módot állít be, vagy teljesen letiltja a címkézést, az is intő jel lehet. A Smith Investigation Agency Inc. szerint a partner aktivitásának követése során az ellentmondásos viselkedésekre is figyelni kell, például furcsa időpontokban küldött üzenetekre, a készülékekkel kapcsolatos titkolózásra vagy érzelmi eltávolodásra.

Egy magánnyomozó azt is elárulta, hogy néha egészen váratlan módszerekkel derül fény a hűtlenségre. Egy volt ügyfele például egy fogmosást nyomon követő alkalmazást használt, amely eredetileg a gyerekek szájápolási szokásait hivatott figyelni. A nő azonban észrevette, hogy férje szokatlan időpontokban, például péntek délelőtt 10:48-kor is fogat mosott, amikor hivatalosan dolgoznia kellett volna. Mint kiderült, a férfi akkoriban hetek óta nem járt be dolgozni, hanem munkahelyi kapcsolatból kialakult viszonyt folytatott. A nyomozó hangsúlyozta: az eszközök által rögzített adatok időbélyeggel és sokszor helyinformációval is ellátottak, így nehéz őket kimagyarázni.