Ezt tervezi Brüsszel Magyarországgal: rezsiemelés, a családtámogatások megvágása, a multik profitjának növelése

Szintén a multikat védené Brüsszel azzal a megállapításával, hogy szerintük az adórendszer további torzulását okozza a szektorokra célzott különadók, extraprofitadók széles körű alkalmazása. Ezek ugyanis – a bürokraták meglátása szerint – aránytalanul sújtják a nagyobb, jellemzően külföldi tulajdonú vállalatokat. A multikat sújtó különadók és a bankadó megszüntetése a nagyvállalatok profitját növelné, a többi adófizető terheit viszont fokozná.

Mindemellett Brüsszel az otthonteremtési támogatások jelentős szűkítésére, vagyis a magyar családokat segítő intézkedések kivezetésére szólította fel a kormányt. A bürokraták szerint a magyar otthonteremtési támogatások „nagyvonalúak”, és „nem célzottak”, „torzítják a lakáspiacot”,

ezért arra hívnak fel, hogy a kormány nyújtson „célirányos támogatást az alacsony jövedelmű háztartásoknak” – azaz, rengeteg család számára szüntesse meg a kedvezményeket.

Jóllehet 2010-hez képest a foglalkoztatottak száma közel egymillióval magasabb, de ez még mindig nem győzte meg az Európai Bizottságot. Brüsszel tehát tovább támadja a teljes foglalkoztatottságot eredményező magyar intézkedéseket, és többféleképpen kritizálja a szakképzés fejlesztését, illetve direkt módon támadja a munkanélküliségi ellátások korábbi, aktivitásra sarkaló átalakítását - írta meg a Magyar Nemzet.

Végül azt is érdemes megjegyezni, hogy Brüsszel olyan intézkedéseket vár a magyar kormánytól, amelyekhez a nekünk járó forrásokat politikai okokból visszatartja. Ennek jegyében azt írják, hogy hazánk „(…) sürgősen gyorsítsa fel a REPowerEU fejezetet is magában foglaló helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtását, aminek érdekében mielőbb hajtsa végre az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges intézkedéseket. Gyorsítsa fel a kohéziós politikai programok (ERFA, IÁA, ESZA+, KA) végrehajtását”. Mindez azért is cinikus, mert a fenti programok végrehajtását – Ursula Von der Leyen bevallása szerint is – valójában politikai okokból akadályozza az Európai Bizottság évek óta.