Retró Budapest: Így változott a Városliget az évek alatt - Galéria

Nehéz lenne röviden összefoglalni a Városligetről fellelhető archív képek történetét. A Városliget kétségkívül Budapest egyik legrégebbi városrésze, a világ egyik legnagyobb közparkja. Olyan különleges üdülőhelyek otthona, mint a Széchenyi Fürdő vagy a Fővárosi Állat- és Növénykert. Itt található a Vajdahunyad vára is, ami szintén érdekes történelmi hely. Mutatjuk, hogy nézett ki a városrész az elmúlt évszázadban!

A Széchenyi Fürdő felülnézetből. Tudod, hogy nézett ki régebben a Városliget? /Fotó: Metropol

A Városliget a magyar történelem lenyomata is - hatalmas mennyiségű kép áll rendelkezésre

Fővárosunk valósággal bővelkedik a történelmet őrző látnivalókban. A Városliget Budapest közkedvelt pihenőhelye és kulturális centruma, amelyben számos nevezetesség, látványosság található, de a határain is meglátogathatunk érdekességeket. Nyáron a Vajdahunyad várában és környékén is sétálhatunk, hűsölhetünk a Széchenyi Fürdőben, télen pedig a műjégpályán is korcsolyázhatunk. Mind a budapestieknek, mind a vidékieknek, mind a turistáknak kellemes időtöltést kínál a Városliget, a történelme azonban még inkább lebilincselő.

1939. Rév Erzsi színésznő a műjégpályán. / Fotó: Fortepan / Bojár Sándor



Több, mint 3000 régi felvétel található az interneten a Városligetről és az ott lévő látnivalókról. Az archív fotókon látszik az is például, hogy a Széchenyi Fürdő (teljes nevén Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda) már a negyvenes években is az üdülni vágyók kedvence volt. A fényképeken még az is feltűnő, hogy számos nemzetközi vásárt, zenei rendezvényt és kiállítást szerveztek itt.

Egy ekkora fotóállományt szinte lehetetlen röviden szemléltetni úgy, hogy csak a legérdekesebbeket mutatjuk, hiszen ahány kép, annyi történet. A kiválasztás során olyan képeket válogattunk, amelyek a városrész sokoldalúságát és egyedülálló gyönyörét mutatják meg a lehető legkülönfélébb módokon.

Az alábbi képgaléria a rendelkezésre álló óriási képarchívumból tartalmaz egy kisebb válogatást: