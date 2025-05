Üres fészek szindróma: így kezdjünk új életet, ha felnő a gyermekünk

Mihez kezdjünk ezután?

A szakértő első és legfontosabb tanácsa, hogy ne próbáljunk úgy tenni, mintha mi sem történt volna.

– A kellemetlen érzelmek teljes átélése valójában segít nekünk a túlélésben, a feldolgozásban. Fontos, hogy ennek teret adjunk. Párunkkal együtt - mert, hogy ez neki is nehéz időszak, még ha nem is beszél róla – vegyük elő a régi képeket, nézzük végig, ahogy az újszülöttből felnőtté cseperedett a gyerekünk. Nevessünk vagy akár pityeregjük az emlékeken, amelyek felszínre törnek. Amit most átélünk, az nagyon hasonló a gyász időszakához, hiszen most is elvesztettünk valamit, vagyis valakit az életünkből, legalábbis abban a formájában, ahogy az elmúlt években azt megszoktuk. Ha már eleget nosztalgiáztunk, akkor itt az ideje, hogy összeszedjük magunkat, és a jelennel, a jövővel foglalkozzunk. Eddig a mi vágyaink észrevétlenül háttérbe szorultak. Jó alkalom ez most arra, hogy leüljünk, és komolyan elgondolkodjunk azon, hogy mire vágyunk. Milyen ételeket szeretünk, mi a kedvenc időtöltésünk, mit nézünk szívesen a tévében, mikor akarunk reggelente felkelni és este lefeküdni. Gyakran ez cseppet sem könnyű feladat, ezért ne rémüljünk meg, ha nem tudjuk kapásból a válaszokat – tanácsolja a pszichológus.

Második szerelem? Miért ne?

Itt az ideje, hogy újra romantikázzunk, bolondozzunk. Ismerjük meg újra a szerelmet és a szerelmünket.

Utazzunk el együtt néhány napra, amikor csak kedvünk tartja, vagy szeretkezzünk a lakás bármelyik pontján szabadon, töltsünk egy egész napot ágyban, csókolózzunk a szoba közepén, ücsörögjünk esténként a teraszon és kortyolgassunk el egy pohár finom bort vagy koktélt. Szedjük össze a barátainkat, és menjünk el kirándulni, wellnessezni, ejtőernyőzni vagy bárhová, ahová eddig nem mentünk, költsünk olyan dolgokra, amit eddig nem tehettünk meg, mert inkább a gyereknek vettünk egy új nadrágot, vagy fizettük be az edzését. Keressünk új hobbit magunknak, sportoljunk, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, a lényeg, hogy fittebbek legyünk és élvezzük. Szánjuk időt végre magunkra, menjünk el kozmetikushoz, masszázsra, manikűrre, pedikűrre, fodrászhoz – tanácsolja dr. Fehér Gabriella.