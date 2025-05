"Több kacat van rajtam, mint télen" - megkérdeztük olvasóinkat, visszavették-e a télikabátot

Továbbra sem találja magát a tavasz, de hogy minket nem talál, az egészen biztos! A következő napokra vonatkozó meteorológiai előrejelzéseket böngészve az embernek olyan érzése támad, hogy ha nem látná a naptárat, akkor simán azt hinné, hogy október vége vagy november eleje van. Ebből adódóan pedig úgy is öltözködünk: míg a korábbi években szinte kivétel nélkül a nyárias meleg jellemezte a májusi időjárást, addig idén még csak a legmerészebbeken lehetett eddig rövidnadrágot látni. A gardróbokat és a ruhásszekrényeket idén még májusban is a téli szettek uralják – ezen a héten ráadásul ez még minden jel szerint így is marad.

Májusban ritkán látható jelenség a téli kabát, de idén nem nehéz belefutni. Fotó: Chris / Pexels (illusztráció)

Ez inkább tél, mint tavasz

A Metropol olvasói sem igazán térnek napirendre a szeszélyes évszak kapcsán – legalábbis ez derül ki azokból a kommentekből, amiket a Facebookon feltett kérdésünkre adtak válaszul. Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink visszavették a téli kabátot? Irma válasza a kérdésre igencsak beszédes:

„Több kacat van rajtam, mint télen” – írta hozzászólásában.

Általánosságban kijelenthető, hogy a férfiak talán jobban viselik a hűvösebb időt, mint a hölgyek, de úgy tűnik, hogy a szokatlan májusi időjárás ezúttal az urakat is meg tudta lepni. Istit legalábbis biztosan, aki azt írta hozzászólásában, hogy a hajnali órákban bizony tényleg elgondolkodott azon, hogy újra téli kabátban lépjen ki a négy fal közül. A legtöbb kommentelő az arany középutat választotta, azaz köztes megoldással igyekszik áthidalni a májusi hideg idő okozta problémákat. Ők ha a téli kabátot nem is állították újra szolgálatba, a pulóvereket azért még kéznél tartják, de lássuk be: május közepén azért ez is eléggé szokatlan. Gyöngyi is ezt a tábort erősíti.

A kabátot már elraktam, de jó, hogy a pulóvereket még nem, mert azok most még igen hasznosnak bizonyulnak

– olvasható a kommentjében.

Tünde is köztes megoldást választott a szokatlan időjárás miatt, amiben jut is hely a téli kabátnak, meg nem is.

Hajnalban, amikor munkába indulok, igenis kell a téli kabát, amit aztán a munkából hazafelé már kézben cipelek magammal.

Persze ezúttal is vannak olyan kommentelők – igaz csak néhányan – akik bármilyen hangszeren képesek játszani, így aztán a szokatlan májusi hideg sem zökkenti ki őket. Ilyen Mária, akinek még ezekben a napokban sem jut eszébe a téli kabát.

Télen sem hordtam!

Le a kalappal előtte, ahogyan László előtt is, aki szintén nem szorul téli kabátra, miután saját bevallása szerint mínusz 25 fokig bírja, így aztán a májusi hideggel sincs gondja.

Végül is innen nézve Lászlóhoz nemhogy megérkezett a tavasz, hanem nála már a nyár is tombol!