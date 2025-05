A tanár észrevette, hogy valami nincs rendben a kisfiúval – a szülőket sokkolta, ami ezután történt

Todd egy teljesen normális kisfiú volt, amíg tanárja észre nem vette, hogy valami nincsen teljesen rendbe vele – írta meg a Mirror.

A fiú tanárja vette észre, hogy valami nincsen vele rendben. Fotó: unsplash

Ellen Vance, Todd anyukája azt mondta, az egyetlen tünet, ami arra utalt, hogy valami probléma vanTodd-dal, az az volt, hogy nehezen ment neki az olvasás, de egy nap más is felkeltette a tanára figyelmét.

Amikor Todd elkezdett járni az általános iskolába, nem volt semmi problémája azon kívül, hogy érzékeny fülei gyakran begyulladtak. Az első jele a betegségének az volt, hogy különórákra kellett járnia, hogy segítsenek neki megtanulni olvasni, mert egy kicsit lemaradt az osztálytársaihoz képest.

A családban előfordult diszlexia, így azt gondolták, hogy Todd is ezzel fog küzdeni, de egy nap az igazgatóhelyettes azt mondta, szerinte Toddnak úgynevezett petit mal rohamai vannak. Ezek a rohamok csak 15 másodpercig tartanak, és nem mindig könnyű észrevenni őket. A tanár korábban már látott hasonlót, ezért azonnal felismerte, hogy erről lehet szó.

A tanár azt mondta, akárhogy is lengette a kezét Todd szeme előtt, ő nem reagált, tehát úgy gondolta, hogy ez nem csak koncentrációs probléma.

Az orvosok több tesztet is elvégeztek Toddon, és egy cisztát találtak. Gondolták, nincs nagy baj de amikor a ciszta elkezdett nőni, továbbküldték őket egy neurológushoz.

A neurológus 10 nappal karácsony előtt közölte velük, hogy Todd agyában nem ciszta, hanem daganat van. Mivel lassan nőtt, ezért az orvosok szerették volna megnézni, megáll-e magától a növekedésben. Három hónap múlva azonban kiderült számukra, hogy sajnos a daganat tovább nőtt.

A biopszia után több orvos is összegyűlt, hogy beszéljenek az eredményekről, és akkor már Ellen is érzékelte, hogy valami nagyon nincs rendben. A fiúnak 85 kemoterápiás kezelést és több gyógyszert is javasoltak.

Nagyon gyorsan kellett cselekednünk. Nagyon rossz volt családként nézni, ahogy egy gyerek ennyi fájdalmon és betegségen megy keresztül.

Amikor Toddnak elkezdett kihullani a haja, Ellen azt mondta, órákig sírt a kanapén. Todd nem akarta elhagyni a házat, és nem szerette volna, ha ránéznek, annyira rosszul érezte magát. Ez azonban egy nap megváltozott: édesanyja egy fejkendőt vett neki, amit imádott, és utána mindig azt hordta, akárhová ment is.