Szijjártó Péter: A kormány immár tizenöt éve harcol a hazáért, a nemzetért, a szuverenitásért

A kormány immár tizenöt éve harcol a hazáért, a nemzetért és a szuverenitásért, ha nem így tett volna, akkor mára mindez, s ezzel együtt minden elveszett volna – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A tárcavezető a Harcosok Klubja – A kezdet elnevezésű rendezvényen felszólalva hangsúlyozta, hogy a kormány immár tizenöt éve harcol a hazáért, a nemzetért, a szuverenitásért, és ha nem tette volna, akkor mára mindez és ezzel együtt minden elveszett volna.

„Az elmúlt tizenöt esztendőben mi megakadályoztuk, hogy illegális migránsok százezrei, milliói lepjék el Magyarországot […] Mi a világjárvány alatt a leggyorsabban oltottunk, s a leggyorsabban védtük meg az embereket […] Mi megóvtuk és meg is óvjuk a magyar gyerekeket attól, hogy mindenfajta őrültek menjenek az iskolákba és az óvodákba, és elmondják azt, hogy ugyan te fiúnak nézel ki, de ha akarod, vegyél fel nyugodtan szoknyát” – sorolta.

„Kedves barátaim, ezek nagy harcok, részben voltak, részben még most is azok, de a legnagyobb és a legdurvább harc most zajlik. A mostani harc neve ugyanis az, hogy ne engedjük, hogy belenyomjanak minket a szomszédban zajló háborúba, ne engedjük, hogy belenyomjanak minket egy olyan öldöklésbe, amihez semmi közünk, és amiért semmilyen felelősség nem terhel minket” – folytatta.

„Mert lássuk világosan, Ukrajna harcol, és ez hősies dolog. De Ukrajna magáért harcol. Ukrajna nem értünk harcol, minket nem támadott meg senki, ezért semmifajta kötelezettségünk nincsen semmire sem jogi, sem erkölcsi szempontból. Kötelezettségünk nincs, de feladatunk van. Ez a feladat pedig úgy szól, hogy ki kell maradni ebből a háborúból. Meg kell védeni Magyarországot és meg kell védeni a magyar embereket” – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy noha Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz a béke érdekében, Brüsszel mindent megtesz ezen erőfeszítések aláásása érdekében, méghozzá azért, mert minél tovább tart a háború, annál később kell az európai politikai elitnek szembesülnie a saját kudarcos politikája miatti felelősségével.