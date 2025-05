Orbán Viktor: Élet-halál harcot vív a DK a Tiszával

Óriási háborús inflációs sokk érte Magyarországot a mögöttünk hagyott években. Próbáljuk visszarángatni az árakat a földre, mert több területen elfogadhatatlan az árak emelkedése. Éppen ezért be kell avatkozni az árrendszerbe. Európában a legtöbb országban be kellett avatkozni, de nagyon nehéz jól beavatkozni. Végül a kormány az árrésszabályozás mellett döntött. Mindezek mellett a háztartási cikkek árai is elszabadultak, és ezen a területen a kereskedők árrése nem lehet több mint 15 százalék, ez is komoly mozgásokat indít majd el