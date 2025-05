Irány a Nemzeti, mindennap MITEM!

Egy hónapon át mindennap előadással, közönségtalálkozóval várják az érdeklődőket a 12. MITEM Madách Nemzetközi Színházi Találkozón, ahol Albánia, Belgium, Bulgária, Franciaország , Georgia, Görögország, Izrael, Japán, Kína, Lengyelország, Magyarország, Macedónia, Mexikó, Mongólia, Olaszország, Oroszország Románia, Szlovákia, Szerbia, Törökország kiváló társulatai játszanak Budapesten a Nemzeti Színházban.

Kassai Lajos a 12. MITEM megnyitóján Fotó: Fodor Erika

A Mongol Nemzeti Dráma Színház társulatának Az Ég fia című előadásával kezdődött a 12. MITEM a Nemzeti Színházban. A mongol nyitányon Kassai Lajos lovasíjász is tartott egy mini bemutatót a színház előtti téren felállított jurta mellett, a mongol művészek pedig autentikus népzenéjükkel örvendeztették meg a közönséget.



A mongol színészek és a színházi stáb tagjai Kassai Lajos kaposmérői tanyájára is ellátogattak.

Mongol művészek a Nemzeti előtt Fotó: Fodor Erika

Mindkét nép számára különleges kihívás ebben a korban: megőrizni a múlt értékeit és a használni a modern világ lehetőségeit egyszerre. 21. századi ember vagyok, használok mindent, amit a technika és a mai civilizáció felkínál, de megtartom az örökségemet is

– fogalmazott Kassai Lajos. A lovasíjász hozzátette, a magyarok különleges helyzetben vannak: Nyugat és Kelet között, az egyiket értik, a másikat érzik. "A gondolkodásom nyugati a szívem keleti.” A mestertől azt is megtudtuk, júliusban világbajnokság lesz a Kassai völgyben.

A vendégek a mongol muzsika mellett igazi mongol csemegéket is kóstolhattak a jurtában a 12. MITEM-megnyitóján. A mini mongol fánkocskákat és a juhtejből napon sütött „Áról-t „ Hankó Balázs miniszter is megkóstolta. Mi pedig megszereztük a receptjét is. Íme:

Az egy hónapon át, május 25-ig mindennap tartó találkozón garantáltan mindenki talál magának kedves társulatot, különleges előadást, ráadásul Jean Racine Bérénikéjével június 12-én érkezik a Comédie-Française is. A Nemzeti Színházban az előadások előtt, között és után szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók is várják a közönséget. A szünetekben pedig a színházszerető közönség megcsodálhatja Szeleczky Zita 110 kiállítást is.