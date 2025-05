Ilyen elképesztő májusi időjárással folytatódik az idei éved

A meglehetősen vegyes április után most az idei májusi időjárásról áruljuk el neked, hogy mit tartogat a számodra.

Az idei májusi időjárás elképesztő dolgokat tartogat (Képünk illusztráció) / Fotó: Luka Miller / Pexels

Mára már te is tudod, hogy száraz, napos idővel indult a májusi időjárás, csütörtökön kevés gomolyfelhő volt felettünk. Az északias szél az Alföldön többfelé felélénkült, de délutánra 22-27 fokig melegedett a levegő.

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken marad a napos idő, késő délután északnyugaton, északon növekedhetnek meg a gomolyfelhők, amikből egy-egy zápor nem kizárt. Ezeken a tájakon feltámadhat a délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 21-28 fok között alakul.

Szombaton elszórtan, vasárnap többfelé van kilátás záporokra, zivatarokra. Az északnyugatira forduló szél élénk, több helyen erős lehet.

Az AccuWeather időjárás előrejelzése szerint kellemes, tavaszias időjárási körülményekkel folytatódnak az idei május első napjai. Az ünnepi hosszú hétvége után május 5-én minimálisan csökken ugyan a nappali és az éjszakai hőmérséklet, de még így is 15 fok felett lesz a nappali, 10 fok felett pedig az éjszakai hőmérséklet.

Ez a kis kilengés a következő, nagyjából kettő, legfeljebb három nap alatt áll vissza a 20-25 fok körüli nappali és a 10-15 fok körüli éjszakai hőmérsékletre. A mostani előrejelzések szerint ezt egy kisebb záporos, zivataros időszak követi majd, mely alig egy nap alatt átvonul a térség felett.

Május 8. és 10. között gomolyfelhők takarhatják el a Nap sugarait, melyet egy kisebb vihar is követ. Május 12-től azonban nemcsak tavaszias, de kora nyárias időjárásban lesz részed. A hónap közepétől a nappali hőmérséklet a 25 fokot is meghaladhatja, az éjszakai pedig a 16 fokot is.

A következő viharos, záporos, zivataros időszak a hónapban május 22. környékére tehető. Ekkor pár fokkal csökken majd a hőmérséklet, illetve csapadékra is lehet számítani. Ezt követően a hónap további része kellemesen meleg, többnyire napsütötte lesz.

Érdemes tehát úgy tervezned a programjaid, hogy a lehető legtöbb időt töltsd a szabadban, ami minden bizonnyal feltölt majd. Így a hamarosan kialakuló nyári időjárásnak már nemcsak kipihenten, de napbarnítottan vághatsz majd neki.