Létezik az időutazás? Öt megdöbbentő időutazós városi legenda, amely akár igaz is lehet - VIDEÓ

"Bárcsak lenne egy időgépem, és akkor kijavítanám a hibámat." Ugye ismerős gondolat? Nos talán nem is annyira képtelen, mint elsőre hangzik. A magát időutazónak valló Eno Alaric-kal a Metropol is foglalkozott, vagy például Steven Spielberg, sok időutazós film atyja úgy véli, hogy a megszaporodott földönkívüli észlelések mögött valójában időutazó emberek állnak. Sok olyan eset van, amelyeket sem megcáfolni, sem teljes bizonyossággal igazolni nem sikerült, így továbbra is élénk viták és találgatások övezik őket. Nem csupán az időutazás lehetőségének gondolatát vetik fel, hanem azt is, hogy talán a múlt vagy a jövő titkai közül időnként egy-egy szelet valósága közénk csöppen.

Időutazás: ez lenne a bizonyíték? Ferdinand Georg Waldmüller: A várva várt, 1860 / Forrás: Facebook

Öt városi legenda, amiben van időutazás. De vajon igazak?

1. A 19. századi festmény és az okostelefonra emlékeztető tárgy

Ferdinand Georg Waldmüller osztrák festő 1860-ban készült „A várva várt” című festményén egy fiatal nő látható, aki egy kis, sötét tárgyat tart a kezében és lefelé néz rá. Modern nézők szerint ez akár egy okostelefon is lehetne, ami aztán időutazásra vagy jövőbe látásra utalhat. Egyes művészettörténészek szerint a nő egy imakönyvet tart a kezében, ami a korszakban teljesen megszokott vallásos tárgya volt. Viszont tényleg olyan, mintha nyomogatná, ezért mai napig sokakat rabul ejt, és az időutazás létezésének lehetőségét látják benne.

2. John Titor – Az internetes időutazó

Az egyik legismertebb időutazós városi legenda John Titor története, aki 2000–2001 között jelent meg az internet különböző fórumain. Állítása szerint 2036-ból érkezett vissza, egy poszt-nukleáris jövőből, és egy speciális küldetés részeként kereste az IBM 5100 számítógépet, amelynek különleges, akkor még kevéssé ismert képességeire volt szüksége. John Titor történetét ma már sokan bizonyítottan internetes beugratásnak vélik. Viszont Titor az IBM-ről olyan 2000-ben még hétpecsétes katonai titkoknak számító információkat tudott, amelyek miatt sokan elgondolkodtak, így a legenda máig él.

3. Sir Victor Goddard és a RAF repülőtér

1935-ben a brit pilóta Sir Victor Goddard egy elhagyatott RAF repülőtér felett repült át, ahol szokatlan látomásban volt része: az épületek felújítva, és új repülőgépek, személyzet is volt jelen. Négy évvel később a repülőtér pontosan úgy nézett ki, ahogy korábban „látta”. Az esetet sokan időutazásként értelmezik, míg mások inkább pszichológiai jelenségként vagy látomásként. A jelenség azért izgalmas, mert sem cáfolni, sem igazolni nem lehet.