"Nem hiszem el, hogy így kell, hogy véget érjen az élete" - Munka közben gázolták halálra Zoltánt

A május 19-i tragédia borzalmasan banális okok miatt történt, a részletekről akkor a Metropol is írt: egy jobbkormányos kocsi sofőrje egy torlódáshoz ért az M6-os autópálya, Fejér vármegyei szakaszán. Sajnos azonban a sofőr későn reagált az előtte feltorlódott kocsisorra, így már csak úgy tudta elkerülni az ütközést, hogy jobbra rántotta a kormányt. Ennek viszont végzetes következménye lett: egyenesen az út mentén fűkaszáló munkások közé csapódott, ahol halálra gázolta az ott dolgozó 34 éves férfit.

Bár a mentősök azonnal a helyszínre siettek, a férfit már nem tudták megmenteni: a helyszínen életét vesztette. Lapunk információi szerint a baleset áldozata egy 34 éves, kétgyermekes családapa, F. Zoltán volt. Úgy tudjuk, hogy az erdélyi származású férfi már régóta dolgozott a pályák mentén és eddig semmi baja nem történt, mi több, nemrégiben még vidám videót tettek róla közzé munka közben, az egyik közösségi oldalon. Aznap is minden rossz előjel nélkül ült be a kisbuszba, ami az M6-osra vitte kollégáival együtt, akik végignézték a férfi haláltusáját. Lapunk úgy értesült, hogy nem kizárt, hogy a tragédia pillanatában egyik szerette is a helyszínen volt, ugyanis gyakran dolgozott együtt egyik rokonával.

Zoltán családja valósággal sokkot kapott, először el sem hitték, ami a férfivel történt, azóta is összetörten gyászolnak. A gyászt azonban még egy súlyos gond tetézi: egyelőre ugyanis nem tudják, hogy miből fogják felnevelni Zoltán gyermekeit. A családban ugyanis ő volt a kenyérkereső.

Két gyermek maradt utána, akiket fel kell nevelni. Ő volt a kenyérkereső, így azon is aggódik a család, hogy hogyan lássa el a kicsiket

- ingatta a fejét a férfi egyik ismerőse. Ő is, mint mindenki, azóta is gyászol.

Nem hiszem el, hogy így kell, hogy véget érjen az élete. Jó apa volt, aki a gyerekeiért dolgozott. Látnia kellett volna őket felnőni

- szögezte le. Nagynénje is fájdalmas szavakkal köszönt el szeretett unokaöcsétől.

Isten nyugtasson, drága unokaöcsém, el sem hiszem, hogy ilyen hamar itt hagytál minket

- írta közösségi oldalán nagynénje, Magdika.