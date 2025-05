Kiderült, kit gázoltak el hétfőn az M6-oson: ez vezetett a halálos balesethez

Hétfőn mentőkkel volt tele az M6-os autópálya Fejér vármegyei szakasza, elgázoltak ugyanis valakit. Mint kiderült, az áldozat egy 34 éves férfi volt, aki épp a füvet nyírta a sztráda melletti domboldalon. A tragédiát egy angol rendszámú, jobb kormányos autó okozta, aki elgázolta őt. Az áldozat még a helyszínen életét vesztette, noha a nagy erőkkel kivonuló mentők – még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre – mindent megtettek érte. A Tények információi szerint a baleset oka az volt, hogy a sofőr – aki egyébként maga is megsérült – hirtelen elrántotta a kormányt, hogy ne csapódjon bele a hirtelen feltorlódott kocsisorba. A gázoló nemrég költözött haza Angliából. Onnan hozta magával a jobbkormányos autót is.