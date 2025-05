Exkluzív interjú Erdő Péter bíborossal, ezt mondta el XIV. Leó pápáról

Erdő Péter bíboros nemrégiben visszaérkezett a Pápai Magyar Intézetbe a Vatikánból, miután Robert Prevost bíborost XIV. Leó néven pápává választották.

Exkluzív interjút adott Erdő Péter / Fotó: Mirkó István

A bíboros a konklávé után egy nappal a Kardinális-Csatorna kamerái előtt beszélt legelőször XIV. Leó pápáról. Az interjút Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője készítette - olvasható a Youtube-on. A beszélgetés során többek közt azt is elárulta, mi a közös pont közte és az új pápa között.

Ahogy azt már korábban a Metropol is megírta, két évvel ezelőtt a leendő pápát Budapesten köszönthettük, Ferenc pápa oldalán. Ekkor Erdő Péter is találkozott vele.

Örömmel fedeztem fel, hogy kánonjogászról van szó, és elbeszélgettünk, akár a közös emlékeinkről, a tanulmányaink idejéből. Egy pár évvel később tanult itt, mint én

- mondta el a bíboros, aki azt is elárulta, az új pápa egyébként Rómában végzett tanulmányokat: teológiából és kánonokból is az angelikumon doktorált, annál a José Castanonál, aki neki is az egyik kedvenc professzora volt - írja a Bors.

Mutatjuk a teljes interjút!