Van egy jó hírünk a bringásoknak: ma ingyen reggelit kapnak!

Itt osztanak reggelit a bringásoknak

A Magyar Kerékpárosklub idén is elindítja a Bringázz a munkába! kampányt, amellyel 2025-ben is országos bringás reggelikkel és uzsonnákkal, valamint bringás kihívásokkal várnak mindenkit. Május 13-án például reggelit kínálnak a két keréken közlekedőknek országszerte több mint 100 helyszínen. Budapesten, a Szent Gellért téren várják a kerékpárral közlekedőket, ahol egy gyors egészségügyi ellenőrzésre is lesz lehetőség.

A száguldó cirkusz szerelmeseinek is nagy nap a mai

75 évvel ezelőtt ezen a napon rendeztek először Forma 1-es versenyt, méghozzá a silverstone-i versenypályán. A megmérettetés több mint két órán át tartott és a mezőny alig fele jutott el a célig: 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeóval versenyző Nino Farina volt, aki két további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze hét futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Parnell állhatott fel a dobogóra, a később öt világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt. Azóta a bizonyos silverstone-i verseny óta pedig megszakítás nélkül folyik a világbajnokság!

Ma van a nemzetközi humusz nap is

Május 13-a sokaknak csupán egy átlagos nap a naptárban, akik viszont rajonganak a mártogatós kencékért és a finom ízekért, azok világszerte megünneplik a humusz nemzetközi világnapját. A humusz egyébként nem más, mint csicseriborsókrém egy kis szezámpasztával.

Ezen a napon találták fel az étkezéshez használt kést is

Richelieu bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsoravendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogaik közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Ezért 1637. május 13-án parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos lekerekített végű, asztalnál használt kés.

A parkolóórát is egy május 13-ai napon szabadalmaztatták

A parkolóóra a mai napig úgy működik, hogy egy meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, ami meghatározott idejű parkolása jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole Magee nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel; problémát jelentett ugyanis, hogy a belvárosban dolgozók összevissza parkoltak, és nem hagytak helyet a vásárlóknak és látogatóknak. Az első parkolóórát Oklahoma Cityben üzleti negyedében állították fel 1935. július 16-án, más források szerint 19-én, magát a szabadalmat pedig 1935. május 13-án nyújtották be.