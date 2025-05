Összeállnak a bolygóháromszögek: egy csillagjegy nagy nyertese az égiek játékának

Úgy tűnik, a mai nap a Kos számára alakul a legkedvezőbben. Más csillagjegyek is megérzik a bolygóháromszögek összeállásának pozitív hatásait, de olyanok is akadnak, akik most feszültséggel szembesülnek.

Neked mit ígérnek az égiek? / Fotó: New Africa / Shutterstock

Kos

A Kos az egyik nyertese annak a tűz elemű bolygóháromszögnek, ami most összeáll az égen. Nagyon könnyen célt érsz, ezért érdemes körvonalazni azokat a terveket, amikhez mások együttműködése is szükséges. Azt veheted észre, hogy ha belépsz valahova, akkor minden szem rád szegeződik - ilyen erős a kisugárzásod.

Bika

A Bika Föld-elemű jegy, és a mai tűz-elemű energiák felesleges feszültségként jelentkezhetnek. Magyarul sok lehet az a nyomulás, az a rámenős viselkedés, amit a környezetedben tapasztalsz. Nyugodtan tedd szóvá, ha valaki túlságosan belemászna az aurádba.

Ikrek

Uralkodó bolygód, a Merkúr szombat óta a Bikában van, és ez nagyon jó hatással van rád, nyugodt tempót és kiszámíthatóságot hoz. Nagyon jól tudsz most fókuszálni. Meg is lepődsz, mennyi feladattal elbírsz rövid idő alatt.

Rák

Szerdán egy hír, vagy információ, amely valószínűleg egy újdonságról szól, alaposan megmozgathatja a fantáziád. Talán egy izgalmas és sokat ígérő lehetőség jelenik meg a szemed előtt, de arra is van esély, hogy kitalálsz valami egészen újat és előremutatót.

Oroszlán

A tűz elemben járó bolygók szuper hatással vannak rád. Használd a mai nap kiemelkedő fizikai és mentális energiádat olyasmire, ami kiemelten fontos. Haladj előre egy fontos tervben. Ma nagyon erős a kisugárzásod, sok segítőd lesz.

Szűz

Lehet, hogy teljesen véletlenül, de ma fültanúja lehetsz egy olyan beszélgetésnek, ami az adott információkon túl valamilyen plusz jelentéssel is bír, és amely megmutathat valamit neked. Talán egy olyan rejtett információ jut így a tudomásodra, mi megváltoztathatja a hozzáállásod.

Mérleg

Szerdán egy meghívást kaphatsz valahová, de talán nem igazán van kedved elfogadni. Pedig a változatosság jó dolog, ráadásul egy új közeg mindig inspirációt nyújt számunkra. Fogadd el, amit felkínálnak és lépj ki egy kicsit a megszokott rutinból, mert igenis nagyon jó élmények érnek majd!