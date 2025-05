Bolygóháromszög: ezek a csillagjegyek jobb, ha vigyáznak!

2025. május 15.

Kos

A tegnapi tűz-elemű bolygóháromszög még mára is elegendő muníciót ad. Kelleni is fog, mert lesz egy-két helyzet, amiben szükség lesz a küzdőszellemére. Ne hagyja, hogy a másik lesöpörje az érveit!

Bika

A Hold csak este lép át a Bak jegyébe, addig a tüzes Nyilasban van. Ma mindenáron kerülje a konfliktust! Főleg a felettesével! Bármennyire is mocorog önben a közlési vágy, most inkább maradjon csendben, mert sokkal indulatosabban fogalmaz, mint szeretné.

Ikrek

Csütörtökön a szervezetlenség okozhat problémákat. És erre komoly esély van, mert kissé talán túlvállalta magát az elmúlt időszakban, és mindenki most kéri számon az ígéretét. Szerencsére az uralkodó bolygója a Bikában jár, és segít rendet tenni.

Rák

Csütörtökön legyen nyitott egy találkozóra, egy programra, amire meghívást kapott. Számítson rá, hogy talán nem az történik ott, amit előzetesen várt. Valamilyen váratlan és érdekes esemény, hír ugyanis alapjaiban változtathat meg mindent, de igazán örülni fog ennek a változásnak.

Oroszlán

Ne csodálkozzon, hogy nagyobb siker vár önre, mint amire számított, vagy egy üggyel sokkal könnyebben elboldogul, mint gondolta. Bárhogyan is történjen, ne kérdőjelezze meg a szerencséjét, hanem élvezze ki a dicsőség minden pillanatát.

Szűz

A Hold és a Jupiter szembenállása túlzó érzéseket jelez. Most vagy ön jön ki a sodrából, vagy valaki a környezetében nagyon dagályos, körülményes, és ez irritálja. Az is lehet, hogy rosszul mér fel valakit, és csalódik benne, de nem közeli ismerős, ne aggódjon.

Mérleg

Csütörtökön új fejezetet nyithat valakivel kapcsolatban, vagy új érzések ébrednek fel önben. Ha volt a múltban valamilyen sérelem, ami megakadályozta a kapcsolat elmélyülését, akkor azt végre félreteheti és egyértelműbb helyzetet teremthet.

Skorpió

A Hold kedvezőtlen fényszöget zár be a Jupiterrel és a Szaturnusszal is. Lesz ma kihívás, de abszolút a maga javára tudja ezeket forgatni. Este már átlép a Hold a Bak jegyébe, és rendezettséget teremt.

Nyilas

A Szaturnusz fényszöge azt mutatja, hogy most valamiben nem jó az időzítés. Ha valakinél célt szeretne érni, akkor muszáj arra is figyelnie, hogy jó időpontban tálalja a terveit. Sokkal több múlik most ezen, mint hinné.