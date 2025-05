A digitális tér elfoglalását tűzte ki célul Orbán Viktor: Ma tízezer, holnap húszezer digitális harcos

Mivel a világ változott, újítani kellett, ezért hozták létre a Harcosok Klubját. Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját. Mindenki hozzon még egy embert – adta ki Orbán Viktor a feladatot ( amit korábban, még ellenzéki időkben is kért ). „Egy héten belül mindenki keressen meg még egy embert, de igazi harcosokat, bámészkodókra nincs szükség” – hangoztatta a miniszterelnök.

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!” – mondta Orbán Viktor a Harcosok Klubja „serege” előtt, azt kérve, most mindenki hozzon még egy harcost, januárban már százezren lesznek, és ennyi digitális szabadságharcos vívja majd a választást.

Orbán Viktor a BOK-csarnokban buzdította a Harcosok Klubja ezreit, a ’26-os választások tétjét hangsúlyozva a háború kapcsán is arról is beszélt: ő érti Ukrajnát, de az ország már a háború előtt is „csődtömeg” volt.

Ukrajnának most pénzre van szüksége, mindegy, milyen áron, Brüsszelt pedig nem érdekli, hogy a háborút is behoznák Ukrajna EU-s csatlakozásával – derült ki a szavaiból. „Őket nem érdekli, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk”, de minket igen – jelentette ki, nem akarják, hogy a legbiztonságosabb ország majd egy maffiafészek legyen.

„Erről szól a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat, a külföldről fizetett lejáratókampány és Brüsszel ezért akarja a nyakunkba ültetni az Tisza–Dobrev-koalíciót – fogalmazott most is.

Ellen kell, és ellen is fogunk állni – hangoztatta a miniszterelnök. „Brüsszelben és Kijevben ellenük fogadtak, de ehhez nekünk a magyaroknak is lesz néhány szavunk” – jelentette ki.

Újítani kellett: a digitális honvédség belső magja

Mivel a világ változott, újítani kellett, ezért hozták létre a Harcosok Klubját. Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját. Mindenki hozzon még egy embert – adta ki Orbán Viktor a feladatot ( amit korábban, még ellenzéki időkben is kért ). „Egy héten belül mindenki keressen meg még egy embert, de igazi harcosokat, bámészkodókra nincs szükség”

– hangoztatta a miniszterelnök.