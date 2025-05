8 tuti tipp: Így védd meg az autód a madárürüléktől!

8 Extrém megoldás

Bizonyos illatok, például a citrus vagy a menta erősek, így zavaróak lehetnek a madarak számára, ezért ezeket is bevethetjük. Jó eszközök az ultrahangos madárriasztók is, amelyek az emberek számára nem hallhatók, viszont az állatok számára zavaró, riasztó hangot bocsátanak ki.

Ha már megtörtént a baj, arra is van ötletünk

1 Távolítsuk el a piszkot róla

Lényeges, hogy az ürüléket a lehető leghamarabb eltávolítsuk, hiszen a madárpiszok savas, ezért képes belekerülni a festékanyagba, és maradandó károsodást okozni az autó fényezésében. Azért is célszerű sietni, mert a piszokban homok is lehet, amit, ha már megszáradva szárazon súrolunk le, szintén felsértheti a bevonatot. A forró napon ráadásul beleéghet lakkba a salakanyag, ami legrosszabb esetben felcsiszolással távolítható csak el, amit újrafényezés kell, hogy kövessen.

2 Ezt tehetjük, ha odaszáradt

A legjobb, ha kézi mosóba megyünk, vagy otthon állunk neki, és saját magunk takarítjuk le az ürüléket, méghozzá óvatosan és türelmesen. Ehhez használjunk bő vizet, ami legyen langyos vagy enyhén meleg, de semmiképpen sem forró, illetve egy puha szivacsot, esetleg mikroszálas kendőt, amivel alaposan fellazíthatjuk a nem kívánatos anyagot. Ezzel a megoldással elkerülhetjük, hogy a rászáradt piszok karcokat ejtsen, és maradandó nyomokat hagyjon a lakkrétegen.

3 Ne maradjon ki az öblítés

A friss ürüléket könnyebb eltüntetni, és ilyenkor a fényezést is kevésbé kell féltenünk. Ehhez használhatunk langyos vizet és valamilyen törlőkendőt, de bő vizet, például kerti slagot, valamilyen enyhe autós tisztítószert, és autósampont is. Utóbbiaknál fontos, hogy alaposan leöblítsük magát a szert is. Ezen kívül kaphatóak kifejezetten madárürülék eltávolítására kifejlesztett spray-k, amelyek gyorsan és kíméletesen oldják fel a szennyeződést anélkül, hogy károsítanák a fényezést.