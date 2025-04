Az eddigi legtisztább felvétel készült egy idegen űrhajóról, ezt már nem fogják tudni letagadni – Videó!

Hihetetlen információk láttak napvilágot a titokzatos gömb alakú idegen űrhajókról. Az internet legnagyobb ufókereső csoportja a Redditen összeszedte az elmúlt évek összes felvételét azokról az azonosítatlan repülő gömbökről, amelyekről úgy gondolják, hogy az ufók űrhajói lehetnek. Kiderült, hogy többtucatnyi alkalommal videózták már le ezeket az idegen űrhajókat a világ számos különböző pontján az elmúlt években. Ráadásul előkerült egy olyan videó is, ami az eddigi legtisztábban mutatja be, hogy hogyan néznek ki ezek a repülő gömbök, amikről már a Pentagon munkatársai is sokszor beszéltek.

Az ufóhívők szerint nem csészealj, sokkal inkább gömb alakú az idegenek űrhajója/Fotó: Fer Gregory/Illusztráció

2025-re odáig jutott az űrlények utáni nyomozás, hogy szinte már minden ufóhívő tudja, az idegenek űrhajói nem csésze, hanem gömb alakúak. Mire alapozzák ezt? Minden azzal kezdődött, hogy a Pentagon egyik korábbi hírszerzőtisztje, az ufókutató titkos csoport, az AARO nyugalmazott igazgatója, dr. Sean Kirkpatrick eskü alatt tett tanúvallomást arról, hogy a munkája során találkozott megmagyarázhatatlan eredetű gömb alakú idegen járművekkel. A kijelentése után az interneten kutakodó ufóhívők szélvészgyorsasággal gyűjtötték össze az összes elérhető információt a korábbi észlelésekről, és megdöbbenésükre kiderült, hogy szinte a föld minden szegletében találkoztak már az emberek az említett űrhajótípussal.

Oroszországban már a 90-es években láttak repülő gömböket,

Mexikóban 2009-ben kaptak lencsevégre egy ilyen űrhajót,

2016-ban Tokióban látták, ezután pedig az internet információáradásának hála szinte minden évben érkeztek felvételek az űrgömbökről,

2017 Gebice, Lengyelország,

2018 újra Gebicében, Lengyelországban látták,

a leghíresebb eset a 2021-es San Diegó-i, amelyről számos, YouTubeon is elérhető videó került fel az internetre,

a Pentagon egyik Rangere 2023-ban videózott le egy azonosítatlan repülő gömböt,

2024-ben a brit Manchesterben látták az objektumot,

a következő két évben pedig a Közel-Keleten és a British Airways egyik utasszállítója mellett a légtérben repült el egy-egy szürke, gömb alakú jármű,

2025-ben pedig Brazíliában videózták le a jelenséget.

A Redditre felkerült a legutóbbi felvétel is, ami talán a valaha készült legtisztább videó a repülő gömbről. A képsorok az amerikai Columbiában készültek. Figyelem, csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk: