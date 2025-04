Szentkirályi Alexandra: A Tisza és a DK paktuma nem az átláthatóságról szól

A Tisza és a DK paktuma nem az átláthatóságról szól. Magyar Péterék bebotonozzák Gyurcsány cégvezetőit. Az átláthatatlan és titkos pályázataik csak arra voltak jók, hogy mindenhová a jelenlegi Gyurcsány-fiókák pályázhassanak érvényesen. Nem meglepő: Karácsonyéktól cserébe még újabb pénzosztó pozíciókat is kértek. Bódis Kriszta után ezúttal Nagy Ervint ültetnék be egy másik pénzosztó közalapítványba. Hagyjuk a cirkuszt, mi azt javasoljuk menesszünk azonnal minden cégvezetőt és írjunk ki egy igazi, nyilvános pályázatot, amit a budapestiek is nyomon követhetnek!