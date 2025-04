Palackvisszaváltás - Új típusú visszaváltó automatát tesztel a MOHU

Nem sci-fi a MOHU legújabb visszaváltó automatája. Csak beöntöd és visszaváltasz. A gépbe egyszerre 100 PET – palackot, illetve fémdobozt lehet beszórni. Ezzel a mennyiséggel 1 perc alatt végez a gép. Egyelőre az automatát még csak a futárok használják, akik az egyik online áruház ügyfeleitől gyűjtik össze az italcsomagolásokat, de nekik nagyon tetszik. Ez az újfajta palackvisszaváltás eddig csak néhány nyugat - európai országban volt elérhető.

A gépet még tesztelik. A futárok szerint így könnyebb a palackvisszaváltás Fotó: Török Geri

Ezzel a géppel sokkal gyorsabb a folyamat

- tette hozzá Pintér Máté, aki futárként naponta használja az új automatát.

Palackvisszaváltás ennyire egyszerű még nem volt

A gyorsaság pedig fontos, hiszen az elmúlt 8 hónapban csak a Kifli.hu -nál több mint 2 millió italcsomagolást váltottak vissza. Szalma Rita a cég kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy az utóbbi időben legtöbbet ezzel a géppel dolgoznak.

Szalma Rita a Kifli.hu kereskedelmi igazgatója szerint a környezetvédelem otthon kezdődik Fotó : Metropol

Ezért vagyunk nagyon boldogok, hogy most már a nagyobb, emelt volumenek miatt a MOHU-val sikerült ezt a tesztüzemes gépet elhelyezni ide hozzánk, mert azóta a mi életünk is sokkal egyszerűbbé vált

- mondta el a a kereskedelmi igazgató.

Magyarországon eddig másfél milliárdnál is több palackot váltottak vissza. Ami azt jelenti, hogy a számok jók, a magyarok európai szinten is az élvonalhoz tartoznak a visszaváltások tekintetében. Így a palackok 90%-a újrahasznosításra kerül szemben a régi „tapossa laposra” akcióval, amikor műanyag flaskák maximum 30%-át sikerült feldolgozni. Pilisvörösváron már ki lehet próbálni az újfajta gépet, de a teszt még zajlik. Így még nem lehet tudni, hogy mikor fog országosan is elterjedni az újfajta visszaváltó automata. A MOHU szóvivője szerint az eddigi eredmények biztatóak.

Akár több beöntős palackvisszaváltó automata is lehet az országban. Mondta Ozoli Gábor a MOHU szóvivője. Fotó : Metropol

Megvizsgáljuk a tapasztalatokat, hogyan használják ezt az emberek. Ugye az emberek már nagyon jól használják a többi elérhető automatát, és utána a jövő kérdése, hogy ez elterjed -e?

- fogalmazott a szóvivő.

Ugyan a beöntős automaták ára jóval magasabb, mint a hagyományosoké, a MOHU ettől függetlenül szeretné csökkenteni a boltok dolgozóinak az automatákkal összefüggő terheléseit és növelni a fogyasztók kényelmét.