Ezek voltak Orbán Viktor rádióinterjújának legfontosabb kijelentései

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Magyarországon elértük a 700 ezer forintos átlag bruttó bért, vagyis az irány láthatóan jó. A miniszterelnök szerint három területen történtek olyan áremelkedések, amik súlyosan érintették a családokat: élelmiszerárak, telekommunikációs szolgáltatások területe és a bankszektor – az államfő bízik abban, hogy sikerült megállapodni majd a telekommunikációs szektorban, a bankszektor pedig sikeres évet zárt, így jogos elvárás, hogy gátat szabjanak az áremelkedésnek.

Orbán Viktor a kábítószer elleni harcról is beszélt, és köszönetet mondott a rendőröknek. Elmondta, hogy beadták a szükséges törvénymódosítást, az alkotmány azt mondja majd ki, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és népszerűsítése.

Orbán Viktor a Pride melletti tüntetésről is beszélt, elmondta, hogy egy friss törvénymódosítást adnak be, aminek révén a tüntetésen nem részt vevők érdekeit is figyelembe veszik. A miniszterelnök szerint nem normális, hogy tízezrek rekednek be egy hídfoglalás miatt.

Most megváltoztatjuk a jogszabályokat, és nem lehet egy időben több hidat lezárni.

– mondta Orbán Viktor.

Itt lehet visszanézni Orbán Viktor interjúját: