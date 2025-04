Koncz Zsófia: Mi a jövőben is a magyar családokért dolgozunk

2026-tól félmillió, 2029-től pedig egymillió édesanyának fogjuk biztosítani Magyarországon az szja-mentességet. Ez most Európa legnagyobb adócsökkentési programjának a része, amelyet az Országgyűlés kedden tárgyal. Ennek keretében biztosítani fogjuk 2025. július 1-től a CSED és a GYED szja-mentességét, 2025. október 1-től a háromgyermekes édesanyák életük végéig tartó szja-mentességét, 2026. január 1-től a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentességét, ott 4 év alatt fogjuk mindenkire kiterjeszteni. Ezzel havonta átlagosan 109 ezer forinttal több maradhat a magyar családoknál, amihez hozzájön majd a családi adókedvezménynek megduplázása is. Mi a jövőben is a magyar családokért dolgozunk