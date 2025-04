Elérkezett a húsvéti készülődés ideje, a SPAR pedig nem akármilyen ajánlatokkal kedveskedik a vásárlóknak. A Mindmegette írja, hogy megéri betérni az üzletlánc egységeibe, ugyanis április 3. és április 15. között nemcsak 20-60 százalékos kedvezmények várják az embereket, hanem kettő darab 20 százalékos Joker kupon is.

Illusztráció / Fotó: SPAR

Mikkel készül a Spar? Kuponokkal, kedvezményekkel, akciókkal!

Március 31-től elérhető lesz a SPAR, INTERSPAR, SPAR market és SPAR partner üzletekben a tavaszi kuponfüzet, ami jelentős árengedményt biztosít több mint 1500 termékre. Az INTERSPAR hipermarketekben ráadásul az élelmiszerek mellett játékokat és konyhai berendezéseket is extra kedvezménnyel szerezhetünk be.

Az INTERSPAR hipermarketekben 30 százalékos kedvezménnyel lehet beszerezni Lego készleteket. Hot Wheels és Barbie termékeket is remek áron lehet megvásárolni – a felnőtteknek pedig szintén 30 százalékos kedvezménnyel vehetnek Bosch háztartási gépeket. Ezek mellett a SPAR 50 százalékos kedvezménnyel kínál rengeteg tisztítószert és háztartási kelléket is – ráadásul pelenkák és törlőkendők is bekerültek az akciós termékek közé.

A halkonzervek, frankfurti virsli, kávé, bacon és sertésmájas is kedvezményes áron kapható a SPAR tavaszi árleszállításában, többféle csokoládé is van, de természetesen torma, majonéz is mustár is vár a vásárlókra.