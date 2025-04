Hamarosan újhold, ma Mérlegben jár a Hold: ezekre a csillagjegyekre durva viták várnak

2025. április 11., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nehézséget okozhat most, hogy mi jobb, ha megóvja a békét, vagy belemegy egy vitába? Főleg munkahelyen okozhat ez dilemmát. A főnökkel egész biztos, hogy jobb, ha nem veszekszik. Persze javaslatokat tehet, annak még örül is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold már a másik Vénusz uralta jegyben, a Mérlegben van, ez nagyon kedvez. És érezheti már a vasárnapi Mérleg újhold előszelét is. Nagyon jó tervek körvonalazódnak a fejében, mert ez az újhold a kreatív energiáira is hat.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az égi folyamatok megerősítik abban, hogy jó úton halad. Nem kell, hogy mindenki egyetértsen önnel. Elég, ha belül érzi, hogy rendben folynak a dolgai. A Kos energiák lendületet adnak ahhoz is, hogy túljusson egy munkahelyi kihíváson.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Bár szeretne kiállni magáért, mégis visszatartja valami. Leginkább az, hogy vitákba meg nem szeretne belemenni. Ha nem szól, akkor az idegesíti, ha szól, akkor pedig az. Holnapra már enyhül el a feszültség, mert enyhülnek ezek a szembenállások is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Teljesen az elképzelései szerint indul a péntek. Minden jól alakul. Majd a feszült bolygószembenállások hatására hirtelen felborul az egész. Figyelje, hogy mit lehet kihozni a váratlan helyzetből! Meglátja, jó lesz a vége.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most nemcsak szuper elképzelései lesznek, de ereje, energiája is lesz hozzá, hogy megvalósítsa ezeket. Nagy sikereket jelez a horoszkóp, mert a Mérleg újhold előszelét már érezheti. Most ültesse el a magokat, amik a következő periódusban majd kihajtanak.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold ma már a jegyében van, ami szuper. Viszont feszült fényszögeket kap a nap folyamán. Ettől ön szinte mindent személyes sértésnek vesz. Ezt gyorsan hagyja abba, mert elrontja az egész napját! Maradjon nyitott és rugalmas!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Rengeteg a terve, az ötlete, de ezeket mostanában nem igazán tudta megvalósulni. Most azonban közeleg a Mérleg újhold, és te zöld lámpát kap. Ehhez persze az is kell, hogy az akadályok (vagyis a kifogások) hangoztatása helyett a lehetőségekre koncentráljon! Megéri.