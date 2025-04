Folytatódik Hadházy Ákos Pride tüntetése, amit Magyar Péter sunyin támogat

A tegnapi Pride-tüntetés ismét érdektelenségbe torkollott. A Szabó Bálint-féle cirkuszolásokat (tudják, a Pride tüntetések tromibtása, és az extravagáns öltözködéseket leszámítva lényegi dolog ismét nem törrtént, ugyanaz a kör csinálta megint ugyanazt. A kötelező jellegű hídfoglalás után, amivel ismét tönkretették a budapestiek közlekedését, a Várban folytatták a ramazurit. Hadházy Ákos jóvoltából mára is lezárták az Erzsébet hidat, vagyis maroknyi csoport tüntetésének még mindig nincs vége, a Várból kívánnak levonulni az Erszébet hídra.

A budapestiek meg oldják meg a közlekedést, ahogy tudják...

Hadházy Ákos folytatja hídlezáró tevékenységét, mögötte a kritikus tömeg Fotó: Metropol

Hadházy Ákos a hídfoglalás élén - ismét forgalmi változások lesznek emiatt

A baloldal és a tüntetés szervezői 24 órás tüntetést jelentettek be. Ahogy eddig is, a tüntetés újfent megbénította a belvárosi közlekedést kedden, és így lesz ez ma is. A mai demonstráción újból ehhez hasonló akadályozásokra kell számítani. Mindezt az egyre fáradó és csökkenű létszámú pride-tüntetők akaratossága miatt kell vállalnia a budapestieknek.

Magyar Péterék sunyi támogatása sem mozgat tömegeket

A tüntetésen Magyar Péterék is segédkeztek. Mint kiderült, a Tisza Párt látszólag nem foglalkozott Hadházy tüntetésével, mégis segédkeztek a felvonulás népszerűsítésében. A Visszhang elnevezésű pártcsoport adminisztrátora ugyanis bejegyzésekben híva az aktivistákat, hogy népszerűsítsék Hadházy Ákos Facebook-bejegyzését. Felhívta a figyelmet arra is a bejegyzés szerzője, hogy senki ne menjen a tüntetésre olyan ruhában, amiből kiderülne, hogy Magyar Péter támogatói, és a Tisza Párthoz kötődnek.

A budapestieknek ismét kerülgetni kell a fáradófélben trappoló demonstrációt. Ahogy a Budapesti Közlekedési Központ is írja, a belvárosban újból megváltozik a közlekedés.

A 22/22A/222 autóbusz megnövekedett menetidővel közlekedik, a 16-os és 216-os autóbusz 5 és 6 között nem közlekedik a teljes vonalon. Az 5-ös, 7-es, 8E és 108E, valamint a 133E, 110/112 és 107-es autóbuszok nem közlekednek a Blaha Lujza tér M és a budai oldal megállói között.

A hídlezárás miatt az autók is más vonalon tudnak csak átkelni Buda és Pest között, jó eséllyel megint lelassul a forgalom emiatt. A tüntetőknek köszönhetően gyalogszerrel tudunk a leggyorsabban közlekedni a belvárosban.