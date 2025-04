Fülfájásra panaszkodott egy férfi, az orvosok köpni-nyelni nem tudtak, mi került elő a füléből

A 30 éves Darren McConachie-nak antibiotikumot írt fel az orvosa, miután szerinte egyszerű fülgyulladást szenvedett. A férfi bal fülével régóta voltak problémák, a hallása egyre rosszabb lett, ahogyan a fájdalom is növekedett. Egyik este azonban a probléma magától megoldódott, mindenkit megdöbbentett, mi került elő a férfi füléből - írja a Mirror.

Egy apró rózsaszín Lego darab volt a férfi fülében (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Egy este Darren az ágyban ült, amikor hihetetlenül erős nyomást érzett a feje egyik oldalán. Ahogy a nyomás tovább nőtt, azt hitte, hogy a füle megrepedt. További rémisztő események következtek, valami meglazult a fülén belül, és elkezdett mozogni. Darren azt hitte, a belsőfülének egy darabkája kiszakadt a helyéről, és az mozog ide-oda. Végül az ismeretlen tárgyat sikerült kiszednie a füléből és a telefon fényénél elkezdte megvizsgálni azt.

Éreztem a tárgyat, és rájöttem, hogy laza. Azt hittem, hogy a belső fülemnek egy darabja – teljesen megrémültem. De ahogy a kezemben tartottam a kis tárgyat – a telefonom lámpáját használtam a sötétben – nem hittem el, amit néztem. Egy apró rózsaszín Lego darab volt, fülzsírral borítva

Darren a látványtól hihetetlenül összezavarodott. Emlékezete szerint 4-5 éves kora után már nem játszott Legóval. Bárhogyan is került a játék a fülébe, valószínűleg kisgyerekként jutott oda, vagyis már 20 éve ragadt ott. A férfi nem emlékszik, hogy gyerekként bele dugta volna a játékot a fülébe, de lehetségesnek tartja. A fejlemény a háziorvosát is megdöbbentette, Darren elmondása szerint az orvos egy percig nem is találta a szavakat a meglepetéstől. A sokk után még egyszer alaposan megvizsgálta a férfit, de nem talált több játékdarabot.

A család is csodálkozással fogadta a hírt. Miután megbizonyosodtak arról, hogy minden rendben van, a testvérek elkezdtek vicceket gyártani a helyzetről. Darren ekkor kezdett egy kicsit gyanakodni.

A testvéreim ellőttek egy-két viccet, és mindannyian azon tűnődtünk, hogy ki tette a fülembe, nem hiszem, hogy egy darab Legót tettem volna a saját fülembe. Az egyik bátyám bűnösebbnek tűnt, mint a többiek, de nem mondhatom teljes bizonyossággal, hogy ő csinálta.

A Lego darab eltávolítása utána a férfi hallása megjavult és a fájdalom is elmúlt, de sosem felejti el, hogy egy játék miatt az egyik fülére majdnem megsüketült.