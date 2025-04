Észre sem vette a fiatal nő, hogy eltörte a nyakát

Élete egyik legjobb nyaralása lehetett volna az, amire Becca Reed készült, miután Angliából Törökországba utazott, hogy együtt vakációzzon a barátnőivel. A fiatal nő felhőtlen kikapcsolódása azonban fájdalmas fordulatot vett, amikor röplabdázás közben beverte a fejét a medence beton sarkába – írja a Daily Star.

Becca napokig fájlalta a nyakát és a vállát, végül orvoshoz fordult: a röntgenfelvétel aggasztó eredményt mutatott (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Becca erősen beütötte a fejét, a baleset után napokig fájdalmai voltak. Miután hazautazott, a fájdalom súlyosbodott. Ekkor döntött úgy, hogy orvoshoz fordul. A nőről készült röntgenfelvétel megdöbbentette az orvosokat: két törött csigolyát is felfedeztek. Márpedig az ilyen súlyos sérülést szenvedő páciensek általában alig képesek mozogni, Becca azonban csak a fájdalomra panaszkodott. A nő gerincét azonnal stabilizálták, ekkor derült ki, mi mentette meg Beccát. Az aktív életet élő nő gyakran járt edzeni, bokszolni és súlyt emelni, amitől erős nyak- és vállizmokra tett szert. Ezek az izmok a sérülést követően megmerevedtek, befeszültek, hogy megvédjék a sérült területet. A merev izmok tartották egyben a nő törött csigolyáit, ezét nem vette napokig észre, hogy két helyen is eltört a nyaka.

A 23 éves nőnek két műtéten is át kellett esnie, ahol felvágták a vállizmait, hogy hozzáférjenek a sérült csontokhoz. A felépülés hosszú folyamat volt, a nyaksérülést stabilan kell tartani, amíg az teljesen be nem gyógyul, ez korlátozza a betegeket a mozgásban, sokszor egyszerű tevékenységek elvégzéséhez is segítségre van szükségük. Becca azonban hihetetlenül szerencsés, a testmozgás szeretete mentette meg az életét, enélkül a vakációja könnyen tragédiába torkollhatott volna.