„Ne aggódj, hamarosan otthon leszek!” – szívszorító sorokkal búcsúzott feleségétől, majd életét vesztette

Egy egygyermekes családapa szívszorító ígéretet tett a nejének néhány órával azelőtt, hogy hirtelen életét vesztette egy családi nyaraláson. A 35 éves Andrejs Krievkalns a bulgáriai Sunny Beachen nyaralt feleségével, a 41 éves Katerina Glazyrinával és ötéves kislányukkal, Lizzie-vel, amikor január 3-án gyomorfájásra kezdett panaszkodni. Mivel korábban már voltak ételmérgezéssel kapcsolatos tapasztalataik Bulgáriában, kezdetben azt hitték, most is csak egy hasonló panaszról van szó, de a fájdalom nem akart elmúlni, a férfi hátába is kisugárzott, és a hasa még a gyengéd érintésre is érzékennyé vált. A családapa mégis ragaszkodott ahhoz, hogy a január 4-i hazarepüléssel nem lesz semmi gond.

Valószínűleg nem akarta, hogy aggódjak. És nem tudtam felmérni a fájdalmát

– mondta Katerina, aki beszámolt férje betegségének megrázó részleteiről.

Családi nyaraláson vesztette életét a családapa, 36 órával azután, hogy rosszul lett. Eleinte ételmérgezésre gyanakodtak, az igazság azonban sokkal kegyetlenebb volt Fotó: GoFundMe

„Elkezdett sápadtnak tűnni, ezért lemondtuk a járatot, és mentőt hívtunk” – emlékezett vissza az anyuka.

Az orvosi csapat alacsony vérnyomást állapított meg, és annak ellenére, hogy a nyelvi akadályok miatt nehéz volt közvetíteni Andrejs fájdalmát, egy hasi vizsgálatra adott reakció miatt kórházi beutalót adtak. A kórházban Andrejsnál akut hasnyálmirigy-gyulladást diagnosztizáltak. Az apuka utolsó beszélgetésükben ezzel nyugtatta szerelmét:

Ne aggódj, hamarosan otthon leszek!

Azonban a nő még aznap megtudta, hogy a párját az intenzív osztályra szállították többszervi működési zavar miatt, ami az akut hasnyálmirigy-gyulladás szövődménye volt. Tragikus módon Andrejs január 4-én, nem sokkal éjfél előtt elhunyt, Katerina pedig másnap reggel 6 órakor értesült erről.

„Amikor meghallottam a hírt, egyedül voltam. Ez volt életem legnehezebb napja. Nem tudom, hogyan sikerült átvészelnem. Éppen arra készültünk, hogy a karácsonyi időszak után visszatérjünk a normális életbe. Olyan, mintha elmentél volna nyaralni, és soha többé nem térhetnél vissza a közös életedhez, amit addig felépítettél” – árulta el az anyuka.

(Mirror)