Dömötör Csaba: a Tisza Párt hiába tagadja, megszavazták, hogy feltétel nélkül támogatják Ukrajnát

A Tisza Párt hiába tagadja Ukrajna európai uniós csatlakozásának jelentőségét, a helyzet az, hogy Brüsszelben a tiszás képviselők megszavazták az uniós költségvetésről szóló állásfoglalást, amiben vannak Ukrajnára vonatkozó részek - közölte Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Fotó: Balogh Zoltán

Hozzátette: ezzel a határozattal a tiszás képviselők megszavazták, hogy teljes mértékben és feltétel nélkül támogatják Ukrajnát, és azt, hogy az EU még több pénzt költsön Ukrajnára; azt is megszavazták, hogy Ukrajna haladjon előre a tagság felé vezető úton. Ursula von der Leyentől tudjuk azt, hogy mindez az jelenti, hogy Ukrajna gyorsítópályán már 2030 előtt teljes jogú tagságot kaphatna - jelentette ki Dömötör Csaba.

A Tisza Párt most ugyanúgy tagadja az ukrán tagság kérdésének jelentőségét, mint ahogy 2015-ben az MSZP tagadta a bevándorlási problémáét - jegyezte meg a politikus. Dömötör Csaba kiemelte: Ukrajna csatlakozását az EU-hoz nem lehet jelentéktelennek nevezni, több ezer milliárd forintos kérdésről van szó, amely alapjaiban határozza meg Európa, benne Magyarország gazdasági lehetőségeit. Úgy akarnak Ukrajna számára gyorsított tagságot, hogy nem beszélnek a következményekről, arról, hogy az ország csatlakozása milyen gazdasági következményekkel járna - mondta Dömötör Csaba.

Nem beszélnek a gazdasági terhekről, arról, hogyan kellene átalakítani az eddigi támogatáspolitikát, nem beszélnek a biztonsági következményekről, a mezőgazdasági kérdésekről, az egészségügyi vonatkozásokról, és nem esik szó a kisebbségek helyzetéről. "Arról, hogy a kárpátaljai közösségek hogyan tudják érvényesíteni saját kisebbségi jogaikat" - sorolta a fideszes EP-képviselő. "Ők nem akarnak vitát, de mi ezt megtesszük" - mondta Dömötör Csaba, arra biztatva mindenkit, hogy vegyen részt az ukrán EU-tagságról szóló véleménynyilvánító szavazáson.

Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy egyértelműen körvonalazódik egy megállapodás a Tisza Párt és Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője között: "be kell állni az Ukrajna-zászlósorba", cserébe a Tisza Párt minden támogatást megkap. Támogatják a rendezvényeiket, a kampányukat, azt, hogy a mentelmi jog mögé bújhatnak, falaznak, amikor letagadják aláírásukat, és továbbra is visszatartják Magyarországnak járó uniós pénzeket" - fogalmazott a kormánypárti politikus. Hozzátette, "azt is tudjuk", hogy amikor a Tisza Párt csatakozott a Néppárthoz, Manfred Weber egyértelmű feltételként határozta meg Ukrajna európai uniós (EU-) csatlakozását.