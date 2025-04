"10 perce sem randiztunk és már kiabált, hogy azzal, hogy sajtot eszek, állatokat ölök"

Az online randizás vagy csak magában a másik nemmel való ismerkedés sosem volt egyszerű. Néha azonban igazán elrettentő példák is az ismerkedésre. Ilyen például Hannah Davies esete is, aki TikTokon osztotta meg rémtörténetét, a randija sztoriját, amit eleinte teljesen normálisnak hitt. Mint mondta, igazából fogalma nem volt, hogy milyenek is a randi appok. Csak azok után regisztrált rájuk ugyanis, hogy szakított egy hosszútávú kapcsolatában. Nem értette ezt a világot, mégis belevágott és talált is valakit magának, akivel két héten át üzengettek egymásnak, míg beleegyezett egy személyes randiba is egy pubban.

Rémálommá vált a randi Fotó: Pexels/Alexander Mass – Képünk illusztráció

Még azonban a személyes találkozó előtt a férfi hirtelen úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy teljesen meztelen képeket küldözgessen magáról. Hannah azonban ezzel még nem törődött, úgy vélte, talán ez is a modern randizási folyamat része. A legsokkolóbb pillanata a dolgoknak azonban még csak ez után jött. Megbeszélték ugyanis, hogy mivel a férfi vegán, ezért Hanna nem eszik majd előtte húst a találka során. Hannah azonban arra nem számított, hogy a sajtos-fokhagymás gomba miatt mindenki előtt kiabálni kezdenek vele:

10 perce sem randiztuk, mikor nekiállt velem ordibálni mindenki előtt. Elkezdett leckéztetni arról, hogy azzal, hogy sajtot eszem, kínzom az állatokat. Közölte, a sajtos-fokhagymás gombámmal igazából állatokat ölök

- emlékezett vissza Hannah kiemelve, legnagyobb megdöbbenésére még nem is ez volt a találka legborzasztóbb része, hanem az, hogy amikor a bakancslistáról kezdtek el beszélgetni, kiderült, a vegán férfi egyik vágya, hogy egyszer emberi húst fogyasszon.

Nos, itt már úgy voltam vele, hogy ez biztos, hogy nem egy normális randi, úgyhogy nem is találkoztam vele többet utána, amit egyáltalán nem értett. Talán sokat ivott, vagy nem emlékezett rá, mit mondott, de fogalma nem volt arról, miért nem akarok vele egy második randira is elmenni.

(via)