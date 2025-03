Zenei időkapszula a Magyar Zene Házában: "Hallgassuk a Földet, mintha először hallanánk"

A világ rezdül, az ember figyel. Mariann Ádáz indiai tradicionális táncával a Föld istennőjét köszöntötte március 11-én a kiállítás megnyitóján és bocsánatot kér tőle:

„Rajtad járunk, belőled élünk, mégis elfelejtünk figyelni rád.” Ez az üzenet kíséri végig a látogatót a tárlaton: a Föld hatalmas és apró egyszerre, mindaz, amit rejt – a hangjai, a kultúrái, a színessége – megérdemli, hogy figyelmet szenteljünk neki.

Erdőn-mezőn át vezetnek a zene hangjai Fotó: Fotó: Kovács Dávid / Ripost

A Magyar Zene Háza 2025. március 11-én nyílt kiállításán közel 1000 négyzetméteren mesél - egyetlen hatalmas találkozási ponttá válik, ahol kultúrák fonódnak össze a zene segítségével. Kiderül, hogy amit különbözőnek gondoltunk, valójában mindig is egy: az ember bárhol is van, bármikor is él, akár Magyarországon, akár Grúziában, ugyanazokkal a problémákkal, kérdésekkel küzd, és a zene ennek a kifejező eszköze.

Zenei utazás harminc ország dallamaival

A LISTEN. – Zenei utazás a világ körül című tárlat világkörüli útra hív: harminc országot jár körbe, több mint száz előadóművésszel operál és számtalan élő zenei hagyományt tár fel interaktív installációk, egyedi audiovizuális megoldások és látványos dokumentumfilmek segítségével. A tárlat Indiától Puerto Ricón és a Sarkkörön át, Nepálon, Görögországon és Spanyolországon keresztül egészen Magyarországig kalauzolja a látogatót. Megmutatja, hogyan él tovább a zene a mindennapokban: a tengerpartokon, hegyvidékeken, falvakban, városokban, otthonokban és templomokban. Továbbá azt is vizsgálja, mi a különbség a salsa, az indiai és a nepáli zenék között.

A világ nagy és kicsi egyszerre, szeretnénk megmutatni, mennyire izgalmas ez a Föld nevű bolygó! Akármennyire is különbözünk, a legfontosabb hasonlóság, hogy minden kultúrában van zene. amely alakít, összetart és meghatároz minket

- mondta a megnyitón Horn Márton, a kiállítás egyik kurátora.

Részlet a tárlaton vetített filmből. Rendező: Garry Bassin, Tomoko Yamaguchi. Fotó/ Városliget Zrt.



A természet hangjai és a zene időtlen ereje

A kiállítás elsőként a természethez vezeti vissza a látogatót – hiszen a Föld minden kultúrában az első hangszer. Az erdők, folyók, a szél hangjai mindenhol inspirációt adtak az emberi dallamokhoz. Egy különleges akusztikai térben többszólamú énekek csendülnek fel, mintha az égi rend harmóniáját közvetítenék.