Mint említettem, pakolás közben jött a kapás, amikor a második botomat kezdtem el kitekerni, 4-5 tekerés után a bot karikába állt, mintha beakadtam volna, végül is be is akadtam, a hal hátába, szóval külső akadással sikerült szákba terelnem ezt a gyönyörű példányt