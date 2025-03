Két erős bejegyzést tett közzé Szentkirályi Alexandra szerdán a Fővárosi Közgyűlés kapcsán. Az egyikben felszólította Magyar Pétert, mutassa meg, támogatja a Pride-vonulást, a gyermekek elé vitt szexualitást, vagy nem. A másikban pedig arról ír, hogy a Tisza tovább sunnyog, megalakult a gyávák koalíciója. Jöjjenek a részletek!

Szentkirályi Alexandra: a Tisza tovább sunnyog, megalakult a gyávák koalíciója (Fotó: Purger Tamás / MTI)

„Feketén-fehéren a szivárványról. Minden párt, a Tisza és Magyar Péter is mutassa meg a Közgyűlésen, hogy mit képvisel! Támogatják a Pride-vonulást, a gyermekek elé vitt szexualitást, vagy nem?”

– tette fel a kérdést a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd így folytatta:

„Nekünk egyértelmű az álláspontunk, és nem félünk azt megvédeni sem: felnőttek szexualitásának nincs helye gyermekek előtt. Ez nem politikai vagy ideológiai vita, hanem gyermekvédelmi kérdés, egy alapvető erkölcsi határ, amit meg kell húznunk. A budapestieknek joguk van tudni, kik azok, akik támogatják a Pride-vonulást, és kik azok, akik kiállnak a gyermekek és a családok védelme mellett. Ne legyenek kétértelmű nyilatkozatok, ne legyen kibúvó, egyenes beszédet várunk el mindenkitől. A gyermekek ártatlanságát meg kell őrizni, mert ehhez joguk van, és a gyermekek jogai az elsők.”

Néhány órával később, a szavazási eredmények ismeretében újabb bejegyzéssel érkezett a politikus.

„A Tisza tovább sunnyog, félnek a Pride-vitától, és napirendre se merték venni azt: megalakult a gyávák koalíciója. Az egyik nem szavaz, a másik tartózkodik, a harmadik be sem jön. A Tisza zsarolásának minden balliberális párt engedett, és tökéletes összhangban, előre kiszámolt taktikázás mentén szavaztak úgy, hogy Brüsszel Péteréknek ne kelljen bevallaniuk, mit is gondolnak a Pride-vonulásról és a gyermekvédelemről. A szivárványkoalíció él és virul. Ez álszentség és a budapestiek szándékos átverése.”

– írja Szentkirályi Alexandra. Majd megerősíti:

„A mi álláspontunk továbbra is világos: a gyermekek védelme az első, felnőttek szexualitásának a nyílt utcán nincs helye előttük.

Brüsszel Péterék viszont ismét bizonyították, hogy gyávák és nem képesek kiállni a gyermekek védelméért, mert Brüsszeltől azt kapták parancsba: Pride-nak lennie kell.”